Cardeal D. Manuel Clemente apresenta "História Religiosa do Centro Histórico do Porto"

24 nov, 2025 - 05:30 • Redação

O livro é da autoria de Vítor Teixeira. O padre Jardim Moreira considera a obra “um convite à reflexão, à valorização das raízes e à construção de um futuro enraizado na fé, na cultura e na solidariedade”.

O cardeal D. Manuel Clemente apresenta, na quinta-feira, 28 de novembro, o mais recente livro de Vítor Teixeira, intitulado “História Religiosa do Centro Histórico da Cidade do Porto”. O lançamento tem lugar na Igreja Paroquial de S. Nicolau, no Porto.

Em declarações à Renascença, o padre Jardim Moreira diz que a obra dá a conhecer “toda a herança e espólio religioso do século IV, antes da fundação da cidade” e ajuda a “manter viva a consciência das raízes que estiveram na base da construção da sociedade portuense”.

Numa época marcada pelo desenvolvimento urbano, pela inovação tecnológica e pela crescente presença multicultural, o pároco de São Nicolau e Vitória, no Centro Histórico, alerta para a importância de não se perder a “alma portuense”, que diz ser única.

Mais do que um registo histórico, Jardim Moreira defende que o livro é “um convite à reflexão, à valorização das raízes e à construção de um futuro enraizado na fé, na cultura e na solidariedade”.

No programa da apresentação do livro, está previsto um momento musical protagonizado pelo quarteto de cordas Joana dArcus. A D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa e antigo bispo do Porto, caberá apresentar a obra.

Vítor Teixeira é professor de História de Arte na Universidade Fernando Pessoa.

