Padre Telmo Ferraz faz 100 anos. Há quem o descreva como “um santo vivo”

O padre Telmo Ferraz celebra 100 anos de vida na terça-feira e será alvo de uma homenagem na Casa Calvário de Beire - Casa do Gaiato, em Paredes, onde reside.

Telmo Ferraz nasceu a 25 de novembro de 1925, em Bruçó, concelho de Mogadouro, e foi ordenado sacerdote em 1951.

Passou pelas aldeias de Genísio e Vila Chã e, mais tarde, em 1953, foi capelão da barragem de Picote, onde desenvolveu uma atividade pastoral e humanitária considerada extraordinária junto dos operários, oriundos de diferentes partes do país e que viviam em condições precárias.

Foi nessa barragem que o padre Telmo e Henrique Pinto, barragista, se conheceram. Foi em 1957, quando Henrique Pinto, atualmente com 86 anos, foi trabalhar para a barragem de Picote. Tornaram-se amigos.

Em declarações à Renascença, Henrique Pinto descreve-o Telmo Ferraz como “um santo vivo”.

"É um homem que não é igual a nós, ele é um homem de alma superior.”

Questionado sobre o trabalho do sacerdote na barragem, Henrique Pinto define em poucas palavras o que o capelão ali fazia: “O padre Telmo, na barragem de Picote, humanizou aquilo que estava muito desumanizado."

Ambos partilharam muitas memórias, mas uma imagem ficou para sempre gravada na memória de Henrique Pinto: a forma como manifestava a sua solidariedade para com os mais pobres, a ponto de "o seu ordenado desaparecer ao fim de três dias porque o dava aos pobres”.

Henrique Pinto conclui que “a vida do sacerdote era uma vida de repetição a fazer bem a todos”.

Depois de Picote, o padre Telmo foi para Angola, onde continuou a ser capelão, agora na barragem Cambambe. Numa segunda mudança para Angola, em 1963, e funda a Casa do Gaiato de Malanje, dedicada à formação de jovens em situação de risco.

Telmo Ferraz também foi escritor e publicou vários livros, com diferentes temas, passando pelos contos, pela poesia e orações. A sua publicação mais recente remete a este ano com o livro “Fui Pároco de Aldeia”.

Lançou obras como “O Lodo e as Estrelas”, “Mourela”, “Contigo no Planalto”, “Pelo Caminho das Tipóias”, “A Mulemba e o Grão de Areia”, “Um Retiro na Montanha”, “Terra Batida”, “As Abelhas e o Mel”, “O Silêncio de Deus” e “Sinais”.

Além destes livros, o padre Telmo Ferraz lançou ainda a obra “Rostos de uma Barragem - o Álbum de Telmo Ferraz”, que retrata a realidade da barragem de Picote entre os inícios da sua construção e inauguração.