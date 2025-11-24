“Refúgio e Caminho”. Exposição no Santuário de Fátima assinala centenário das aparições de Nossa Senhora em Pontevedra

24 nov, 2025 - 11:39 • Olímpia Mairos
O Santuário de Fátima inaugura, na tarde de 29 de novembro, a sua nova exposição temporária intitulada “Refúgio e Caminho”, uma mostra que convida os visitantes à contemplação interior e espiritual.
A exposição assinala o centenário das aparições de Pontevedra, ocorridas em 10 de dezembro de 1925 e 15 de fevereiro de 1926, que deram origem à devoção dos primeiros sábados.
Segundo Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário e comissário da mostra, o objetivo é “propor aos visitantes um exercício ancorado na museologia da contemplação”.
Estas aparições integram o chamado ciclo cordimariano, um terceiro conjunto de manifestações (1925–1929) que sucedeu ao ciclo angélico de 1916 e ao ciclo mariano de 1917. Embora os três ciclos estejam representados na exposição, o foco centra-se nas aparições cujo centenário agora se celebra.
De acordo com o comissário, a mostra desenvolve “conteúdos relacionados com o que, na linguagem teológica, se denomina mariofania e cristofania”. Através da figura do Imaculado Coração de Maria e da sua rica iconografia, a exposição destaca temas universais como “as relações humanas e a construção da paz mundial”.
A representação do Coração de Maria com a coroa de espinhos, tal como descrita por Lúcia, é apresentada de forma a permitir ao público compreender a origem e a evolução dessa imagem simbólica.
Entre os destaques, estão peças inéditas, como o hábito de doroteia de Lúcia de Jesus, objetos pessoais, um altar em miniatura e paramentos confecionados manualmente pela vidente.
A exposição inclui também obras de arte criadas especialmente para o seu percurso museológico. Entre os artistas presentes, Marco Daniel Duarte salienta Sílvia Patrício, Paulo Nogueira e Matilde Olivera — esta última responsável pela escultura que representa a visão de Lúcia em 10 de dezembro de 1925.
Participam ainda Ana Bonifácio, Ana Lima-Netto, Francisco Gomes, Humberto Dias, Ilda David, Inês do Carmo, Irene Vilar, Joana Delgado, João de Sousa Araújo, Joaquim Correia, Luís Costa, Manuel Alves Dias, Maria Amélia Carvalheira, Ricardo de Campos, Russell West, Sandra Bartolomeu e Thomas McGlynn. A presença de artistas de diferentes épocas reforça o diálogo entre arte antiga e contemporânea, marca habitual nas exposições do Santuário.Com o título completo “Refúgio e Caminho — Exposição Comemorativa do Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima em Pontevedra”, a mostra reafirma a harmonia entre as aparições de Pontevedra e os ciclos angélico e mariano, sublinhando a continuidade espiritual da mensagem de Fátima.