“Refúgio e Caminho”. Exposição no Santuário de Fátima assinala centenário das aparições de Nossa Senhora em Pontevedra

O Santuário de Fátima inaugura, na tarde de 29 de novembro, a sua nova exposição temporária intitulada “Refúgio e Caminho”, uma mostra que convida os visitantes à contemplação interior e espiritual.

A exposição assinala o centenário das aparições de Pontevedra, ocorridas em 10 de dezembro de 1925 e 15 de fevereiro de 1926, que deram origem à devoção dos primeiros sábados.

Segundo Marco Daniel Duarte, diretor do Museu do Santuário e comissário da mostra, o objetivo é “propor aos visitantes um exercício ancorado na museologia da contemplação”.

Estas aparições integram o chamado ciclo cordimariano, um terceiro conjunto de manifestações (1925–1929) que sucedeu ao ciclo angélico de 1916 e ao ciclo mariano de 1917. Embora os três ciclos estejam representados na exposição, o foco centra-se nas aparições cujo centenário agora se celebra.

De acordo com o comissário, a mostra desenvolve “conteúdos relacionados com o que, na linguagem teológica, se denomina mariofania e cristofania”. Através da figura do Imaculado Coração de Maria e da sua rica iconografia, a exposição destaca temas universais como “as relações humanas e a construção da paz mundial”.