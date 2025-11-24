Ouvir
Seminário dos Olivais recorda vida e obra do padre Manuel Luís

24 nov, 2025 - 08:26 • Redação

Homenagem acontece naa quarta-feira, às 21h30, e vai revisitar a vida e obra do impulsionador da música litúrgica em Portugal.

Padre Manuel Luís. Foto: Direitos Reservados
Cartaz ‘A vida e obra do Pe. Manuel Luís’. Imagem: Seminário dos Olivais

O legado do padre Manuel Luís, músico e especialista em música litúrgica, vai ser recordado na quarta-feira, na iniciativa “A vida e obra do Pe. Manuel Luís”, do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, em Lisboa.

A cerimónia tem início pelas 21h30 e conta com o testemunho do padre António Cartageno, sacerdote da Diocese de Beja, autor de várias composições litúrgicas e antigo aluno do Seminário dos Olivais, que herdou as influências da prática gregoriana do padre Manuel Luís.

O Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais lembra que o evento é aberto à população e apela à participação de todos.

O padre Manuel Luís, natural de Turquel, Alcobaça, foi músico e compositor e é considerado o grande impulsionador da música litúrgica em Portugal após o Concílio Vaticano II.

Nasceu a 8 de julho de 1926 e frequentou os seminários de Santarém, Almada e Olivais. Foi ordenado presbítero a 29 de junho de 1951. Durante sete anos, frequentou o Instituto Pontifício de Música Sacra de Roma, onde foi diplomado em Canto Gregoriano e Composição de Música Sacra.

Faleceu em 1981, no Hospital de Jesus, em Lisboa, a poucos dias de completar 55 anos.

