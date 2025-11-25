​D. Américo reza no cemitério de Alhos Vedros após profanação de sepulturas

O cardeal D. Américo Aguiar manifesta “profunda tristeza” com a profanação de sepulturas no cemitério de Alhos Vedros, no distrito de Setúbal.



O bispo de Setúbal, num comunicado publicado no site da diocese, expressa “sentimentos de emoção, impotência e verdadeira consternação” perante um ato de "tamanha violência moral".

Após a profanação das sepulturas, o cardeal visitou e rezou no cemitério de Alhos Vedros.

“Um ato desta gravidade atinge a dignidade intrínseca da pessoa humana, fere a memória dos que já partiram e causa sofrimento acrescido às suas famílias”, afirma D. Américo Aguiar.

O cardeal dedica “uma palavra de proximidade, respeito e compaixão às famílias que, inesperadamente, se vêem confrontadas com esta dor profunda”.

O bispo de Setúbal pede orações para as famílias e também para os autores dos atos de vandalismo, “para que reconheçam a gravidade do mal e se convertam ao bem”.

Em declarações à Renascença, D. Américo Aguiar relata o cenário que encontrou no cemitério de Alhos Vedros, digno de um "filme de terror".

"Capelas jazigo arrombadas, caixões fora e partidos, cadáveres desmembrados, nunca tal, nem em filmes de terror vi, alguma vez, ou pensei alguma vez na vida ver este cenário que me provocou uma profunda consternação em relação àqueles irmãos falecidos que ali estavam, em relação às suas famílias, em relação à comunidade. É qualquer coisa para a qual nenhum de nós está preparado, para ser colocado perante um cenário dantesco como este."

O cardeal desconhece o que possa estar nos atos de vandalismo e diz que não há registo de um incidente tão grave no passado: "De vez em quando ouvimos notícias de assaltos a peças nos cemitérios que tenham algum valor na revenda, mas este tipo de acontecimento, nunca tal ouvi, sequer", lamenta.

