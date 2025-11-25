Nota do Vaticano elogia monogamia e também é valida para sacerdotes e celibatários

Ainda assim, o perfeito do DDF assinalou que "isso não significa que noutros contextos não existam valores", para afirmar que "o que dizemos aqui [no documento] também pode servir para outras formas de união". "Quando se fala de paciência, respeito, etc..., isso também se aplica a uma relação entre amigos" , acrescentou.

Interrogado sobre se "este documento exclui as pessoas do mesmo sexo que vivem em união monogâmica, ou se há algo neste documento que também se aplica a eles", o perfeito do DDF começou por lembrar, em conferência de imprensa, que "para a conceção católica, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, exclusiva e indissolúve l", e que se, "não é entre um homem e uma mulher, não é precisamente um casamento". "Se não é exclusiva, se é entre quatro ou cinco pessoas, não é um casamento . E se não é indissolúvel, se é por um tempo, não é um casamento", precisou.

O perfeito do Dicastério para a Doutrina da Fé (DDF), D. Vitor Fernandez, admite que a nota doutrinal “ Una Caro” , lançada esta terça-feira de manhã pelo Vaticano, e que tem como objetivo principal “motivar a monogamia”, também pode ser útil a outras formas de relação”.

O cardeal argentino admitiu, por outro lado, que o documento também reflete sobre a questão da “não pertença”, sublinhando que esse princípio também deve ser aplicado por celibatários e sacerdotes. "Eu, como padre, não posso pretender preencher o meu sentimento de solidão, usando outra pessoa. É daí que vêm também os abusos”, afirmou.

“O meu sentimento de vazio, de solidão, os meus problemas psicológicos, terei de resolvê-los de outra forma. Devo procurar outros caminhos, não outra pessoa que possa satisfazer essas necessidades. Isso vale também para os celibatos. Várias coisas deste documento valem para muitos", acrescentou.

D. Vitor Fernandez destacou o facto de a nota “Uno Caro” ser publicada no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contras as Mulheres, e esclareceu que o objetivo fundamental do documento é "motivar a monogamia", indo para além da questão da poligamia em África, porque "existem outras formas de poligamia que não são tão publicas, tão explícitas, mas que são igualmente ofensivas para a dignidade das mulheres".

Sobre o problema da poligamia em África, o perfeito do DDF entende que ele "deve ser estudado, em primeiro lugar, por aqueles que conhecem o contexto e as dificuldades concretas". Ainda assim, o cardeal argentino declarou a disponibilidade do Vaticano em "ter um espaço de diálogo, e estamos a fazê-lo". "Propomos este documento como uma motivação, mas, ao mesmo tempo, continuamos o diálogo sobre a poligamia", acrescentou.