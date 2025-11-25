Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa alerta para bombardeamentos em Beirute antes de visita ao Líbano

25 nov, 2025 - 23:16 • Redação

A poucos dias de visitar o Líbano, o Papa Leão XIV manifestou preocupação com os bombardeamentos israelitas em Beirute e apelou ao abandono da via militar. Em vésperas da viagem apostólica, reforçou a sua mensagem de paz e unidade.

A+ / A-

O Papa Leão XIV alertou esta terça-feira para os riscos de escalada no Médio Oriente, a poucas horas de partir para o Líbano, onde Israel tem conduzido ataques aéreos contra zonas controladas pelo Hezbollah. A viagem, que incluirá também uma passagem por Türkiye, decorre sob forte tensão regional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Perante jornalistas reunidos em Castel Gandolfo, o Papa condenou o uso da força e voltou a defender o diálogo como caminho para a paz. “Devemos procurar formas de abandonar o uso das armas como meio para resolver os problemas.”

A visita apostólica assinala os 1.700 anos do Concílio de Niceia, com uma etapa simbólica em İznik. Leão XIV sublinhou que o objetivo da viagem é levar uma mensagem de esperança e unidade no contexto do Jubileu da Esperança. “Será uma oportunidade excecional para promover a unidade entre todos os cristãos.”

Quanto à Ucrânia, o Papa saudou os esforços diplomáticos em curso e apelou a um cessar-fogo imediato.“Ainda há muitos morrendo”, afirmou, reafirmando que “o diálogo é sempre o caminho para buscar uma solução.”

No mesmo dia em que se assinala a Eliminação da Violência contra as Mulheres, Leão XIV apelou à educação para o respeito e a dignidade humana. “É preciso começar pela formação dos jovens”, defendeu.

A viagem coincide com o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O Papa, de origem norte-americana, afirmou que é tempo de gratidão. “Gostaria de encorajar todas as pessoas a agradecer por aquilo que receberam. O dom da vida, o dom da fé, o dom da unidade.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira