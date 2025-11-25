Papa alerta para bombardeamentos em Beirute antes de visita ao Líbano

O Papa Leão XIV alertou esta terça-feira para os riscos de escalada no Médio Oriente, a poucas horas de partir para o Líbano, onde Israel tem conduzido ataques aéreos contra zonas controladas pelo Hezbollah. A viagem, que incluirá também uma passagem por Türkiye, decorre sob forte tensão regional.

Perante jornalistas reunidos em Castel Gandolfo, o Papa condenou o uso da força e voltou a defender o diálogo como caminho para a paz. “Devemos procurar formas de abandonar o uso das armas como meio para resolver os problemas.”

A visita apostólica assinala os 1.700 anos do Concílio de Niceia, com uma etapa simbólica em İznik. Leão XIV sublinhou que o objetivo da viagem é levar uma mensagem de esperança e unidade no contexto do Jubileu da Esperança. “Será uma oportunidade excecional para promover a unidade entre todos os cristãos.”

Quanto à Ucrânia, o Papa saudou os esforços diplomáticos em curso e apelou a um cessar-fogo imediato.“Ainda há muitos morrendo”, afirmou, reafirmando que “o diálogo é sempre o caminho para buscar uma solução.”

No mesmo dia em que se assinala a Eliminação da Violência contra as Mulheres, Leão XIV apelou à educação para o respeito e a dignidade humana. “É preciso começar pela formação dos jovens”, defendeu.

A viagem coincide com o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O Papa, de origem norte-americana, afirmou que é tempo de gratidão. “Gostaria de encorajar todas as pessoas a agradecer por aquilo que receberam. O dom da vida, o dom da fé, o dom da unidade.”