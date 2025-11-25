Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vaticano

Uma imagem para a história. Leão XIV abençoa criança com carapuço madeirense

25 nov, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos

Aconteceu na Praça de São Pedro, no último domingo, depois da missa da Solenidade de Cristo Rei.

A+ / A-

Uma imagem que promete ficar na memória e no coração dos madeirenses. No passado domingo, durante a Solenidade de Cristo Rei do Universo, uma criança com um carapuço tradicional da Madeira foi abençoada pelo Papa Leão XIV, no âmbito do Jubileu dos Coros.

A fotografia do momento foi divulgada pelo portal de notícias do Vaticano e ganhou destaque entre as imagens partilhadas pela Vatican News. A celebração, que reuniu mais de 60 mil fiéis na Praça de São Pedro, contou com a presença de grupos corais provenientes de vários países, incluindo Portugal.

Entre as inúmeras fotografias captadas no evento, a imagem com referência à Madeira destaca-se pela sua carga simbólica e pelo carinho com que tem sido recebida nas redes sociais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira