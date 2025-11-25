Uma imagem para a história. Leão XIV abençoa criança com carapuço madeirense

25 nov, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos
Uma imagem que promete ficar na memória e no coração dos madeirenses. No passado domingo, durante a Solenidade de Cristo Rei do Universo, uma criança com um carapuço tradicional da Madeira foi abençoada pelo Papa Leão XIV, no âmbito do Jubileu dos Coros.
A fotografia do momento foi divulgada pelo portal de notícias do Vaticano e ganhou destaque entre as imagens partilhadas pela Vatican News. A celebração, que reuniu mais de 60 mil fiéis na Praça de São Pedro, contou com a presença de grupos corais provenientes de vários países, incluindo Portugal.
Entre as inúmeras fotografias captadas no evento, a imagem com referência à Madeira destaca-se pela sua carga simbólica e pelo carinho com que tem sido recebida nas redes sociais.