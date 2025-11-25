Ouvir
Vaticano elogia monogamia e rejeita relações poliamor

25 nov, 2025 - 11:22 • Agência Ecclesia

Vaticano divulga nova nota doutrinal na qual defende-se que “o universo das redes sociais, onde o pudor desaparece e proliferam as formas de violência simbólica e sexual, mostra a urgência de uma nova pedagogia”. O amor não pode ser reduzido a um “impulso”, argumenta o Dicastério para a Doutrina da Fé.

O Dicastério para a Doutrina da Fé (DDF), da Santa Sé, publicou esta terça-feira a nota "Una Caro" (Uma só carne), que se apresenta como “elogio da monogamia”, reafirmando o valor do casamento como “união exclusiva” e rejeitando formas contemporâneas de relacionamento como o “poliamor”.

“Diversas formas públicas de união não monogâmica – às vezes chamadas de ‘poliamor’ – estão a crescer no Ocidente, além das mais reservadas ou secretas que foram comuns ao longo da história”, indica o texto, aprovado pelo Papa Leão XIV e assinado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do DDF.

A nota do Vaticano surge como resposta a um contexto global onde o valor do amor exclusivo é “facilmente obscurecido” pelo desenvolvimento tecnológico e cultural.

“O universo das redes sociais, onde o pudor desaparece e proliferam as formas de violência simbólica e sexual, mostra a urgência de uma nova pedagogia”, adverte o documento, sublinhando que o amor não pode ser reduzido a um “impulso”.

A nota doutrinal também é motivada pelo diálogo com bispos de África sobre a poligamia, tema que levou à criação de um grupo de trabalho, após a XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (2023-2024), para “promover o discernimento teológico e pastoral sobre a poligamia e a acompanhar as pessoas em uniões polígamas que estão a aderir à fé”.

O DDF destaca, na nova nota, que “estudos aprofundados sobre as culturas africanas mostram que as várias tradições atribuem uma importância especial ao primeiro casamento entre um homem e uma mulher e, sobretudo, ao papel que a primeira esposa é chamada a desempenhar em relação às outras esposas”.

“Na verdade, as pesquisas indicam que a poligamia é uma prática tolerada devido às necessidades da vida (ausência de filhos, levirato, mão de obra para a sobrevivência, etc.)”, acrescenta o texto.

A poligamia, o adultério ou o poliamor baseiam-se na ilusão de que a intensidade da relação pode ser encontrada na sucessão de rostos. Como ilustra o mito de Don Giovanni, o número dissolve o nome: dispersa a unidade do impulso amoroso.”

O Vaticano admite que há uma falta de produção teológica sobre a unidade do casamento, entendido como “união única e exclusiva entre um único homem e uma única mulher”.

A nota doutrinal sustenta que a união sexual só pode respeitar a dignidade da pessoa se ocorrer num contexto de pertença exclusiva, citando o pensamento de Karol Wojtyla (São João Paulo II): “a monogamia estrita é uma manifestação da ordem personalista”.

O documento alerta para os riscos de uma “posse indevida” do outro, esclarecendo que a “pertença recíproca” não significa anular a liberdade ou a identidade individual.

“Na lógica do domínio, também quem domina acaba por negar a sua própria dignidade”, refere o DDF, insistindo que o casamento saudável exige “aquele nível de respeito e de admiração que fazem parte de todo amor saudável, que nunca pretende absorver o outro”.

Igreja rejeita "desvalorização do prazer sexual"

A nota valoriza a dimensão unitiva da sexualidade, rejeitando visões “rigoristas” ou “maniqueístas” que apenas toleram o prazer sexual em função da procriação.

“Colocar a sexualidade no quadro próprio de um amor que une os cônjuges numa única amizade, que busca o bem do outro, não implica uma desvalorização do prazer sexual”, pode ler-se.

O Vaticano aborda ainda a fecundidade do casamento para além da geração biológica, assegurando que os casais que não podem ter filhos conservam o “valor integral da instituição”, pois a essência do matrimónio é “constituir uma união de duas pessoas”.

Num apelo à educação das novas gerações, a nota doutrinal propõe o noivado como um “tempo de prova e de amadurecimento”, onde o outro é acolhido como “promessa de infinito”, contra a banalização do adultério e a fragilidade das uniões atuais.

“A nossa época conhece diversas derivações no que diz respeito ao amor: multiplicação dos divórcios, fragilidade das uniões, banalização do adultério, promoção do poliamor. Perante tudo isto, é preciso reconhecer que as grandes narrativas coletivas (romances, filmes, canções) continuam a exaltar o mito do ‘grande amor’ único e exclusivo”, assinala o DDF.

O paradoxo é evidente: as práticas sociais minam o que o imaginário celebra. Isto revela que o desejo de um amor monogâmico permanece inscrito no íntimo do ser humano, mesmo quando os comportamentos parecem contradizê-lo.”

A nota doutrinal defende que a educação para a monogamia “não constitui uma constrição moral, mas uma iniciação à grandeza de um amor que transcende a imediatez”.

