Bispo de Viseu apela a que todos sejam “protagonistas da esperança” neste Advento

O bispo de Viseu, D. António Luciano, na sua mensagem de Advento, convida os cristãos a “preparar o caminho para o Natal como protagonistas da esperança”.

“Vamos iniciar a quadra litúrgica do Advento, que ao longo de quatro semanas nos ajuda a preparar, a viver, a celebrar e a recordar o tempo de espera da vinda do Messias”, afirma o prelado.

D. António Luciano recorda que este é um tempo de oração, reflexão e reconciliação, apelando à vivência do amor ao próximo e ao cuidado dos mais pobres.

“O nascimento de Jesus, o verdadeiro Salvador do mundo, acontece no meio da pobreza e da simplicidade — elementos que também devem adornar o coração de cada um, com alegria, entusiasmo e esperança”

A proposta diocesana para o Advento, explica o bispo, deve envolver famílias, catequese e comunidades cristãs, inspirando-se em figuras exemplares como a Beata Rita Amada de Jesus, Carlo Acutis, Alessandra Sabattini, Chiara ‘Luce’ Badano, Pier Giorgio Frassati e Gianna Beretta Molla.

“Somos desafiados a ser protagonistas da mudança”, reforça, “celebrando este tempo de esperança em Ano Santo Jubilar”.

Num contexto global “marcado pela incerteza, guerras, violência e indiferença”, o bispo de Viseu apela à abertura dos corações à luz divina de Cristo.

“Cada vela acesa, em cada domingo, na coroa do Advento, seja um gesto de paz e de amor. Um grito de reconciliação para uma paz desarmada e desarmante, que reconcilia e favorece o amor que transforma”

Reforçando que “o mundo precisa de sinais de esperança e de luz, que nos fortaleçam dia após dia, e que sejam também concretização do serviço e ajuda ao próximo, não esquecendo a caridade fraterna para com os que mais precisam”, o prelado destaca ainda a importância dos gestos concretos de solidariedade, como a campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”, promovida pela Cáritas.

D. António Luciano pede também aos cristãos “a coragem de saber criar propostas de solidariedade e partilha com aqueles que estão junto de nós, de um modo particular, ajudando as instituições que na proximidade cuidam dos nossos irmãos”.

“Podemos não mudar o mundo, mas certamente iremos mudar o mundo de alguém”

D. António Luciano concluiu a sua mensagem com um convite à oração e à conversão pessoal.

“Que este Advento seja, para cada família e comunidade, um tempo de vigilância, de silêncio fecundo, de oração profunda e de iluminação para uma verdadeira conversão pessoal e comunitária”

“Juntos, com alegria e como protagonistas da esperança, abramos o nosso coração ao mistério do Natal”, concluiu o bispo de Viseu, invocando a bênção de Deus, de Nossa Senhora de Belém e de São José.