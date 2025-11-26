Cardeal Tolentino apresenta novo livro e propõe "inteligência social" em tempo de IA

A capa do livro com 198 páginas, branca, é preenchida por um gigante árvore, o barbusano. “É também uma lição de vida, porque nos sítios mais difíceis, onde, para afirmar a vida, há que lutar mais, o barbusano vinga e com o seu milagre verde é capaz de iluminar a paisagem”.

Apelando a uma crença na força comunitária, salienta: “Hoje fala-se muito do impacto que a inteligência artificial tem e terá cada vez mais, mas muitas vezes se esquece a inteligência social . Junto somos capazes de pensar soluções, de construir alternativas, de propor caminhos, estradas, que, talvez, isoladamente, não chegamos lá.”

D. José Tolentino de Mendonça sublinha a tendência da sociedade para a negatividade. “Parece que estamos condenados a um fatalismo e que as coisas não vão dar certo”. A resposta proposta é “a esperança ”.

O tempo avança com um mundo em constante transformação. Para o cardeal português numa “aceleração muito grande”, que a todos obriga a refletir: “ o que será o mundo daqui a 5 ou 10 anos, sabemos que será muito diferente e todos nós passaremos a modalidades de vida muito diferentes” .

O livro "Para os caminhantes tudo é caminho" "procura intercetar o nosso tempo e estimular cada um a encontrar respostas que não sejam superficiais , mas que possam corresponder à pluralidade dos desafios”, começa por referir D. José Tolentino de Mendonça aos jornalistas presentes no campus de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa.

Sendo raras as entrevistas do cardeal que foi levado para o Vaticano pelo Papa Francisco, a curiosidade era muita para saber o que pensa sobre os primeiros tempos de Leão XIV: “Penso que têm sido muito animadores; estes primeiros meses é também o desafio do conhecimento, quem é este cardeal que os cardeais e o Espírito Santo escolheram para estes tempos da Igreja, e passar da surpresa à escuta da sua visão, do modo como ele pensa as diversas questões, como nos escuta a todos, como caminha connosco e promove os desafios no interior da Igreja.”

No espaço vaticano, acredita D. José Tolentino de Mendonça, a “empatia” tem crescido a cada dia que passa, tal como a “intimidade na relação com os peregrinos”.

Esta quinta-feira começa a primeira viagem oficial do novo Sumo Pontífice: “um programa de diálogo”. A ida À Turquia e ao Líbano é “por um lado, a celebração de um acontecimento que marca profundamente o Cristianismo, porque é um Concílio [o de Niceia, há 1700 anos] sobre a pessoa de Jesus e o seu significado para a pessoa humana” e “por outro lado, uma viagem onde o diálogo é necessário, o diálogo inter-religioso, o diálogo com as outras igrejas cristãs”.

O atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação – uma espécie de ministro no Vaticano – mantém-se no cargo, aguardando pelas decisões finais do Papa: “é ele que nomeia o seu Governo, os seus prefeitos, deixamos ao Santo Padre todo o espaço”.

Lançado este livro, "Para os caminhantes tudo é caminho", não está, para já, pensada a edição de um próximo. O Natal vai passá-lo em Roma, longe da Madeira: “é o fim do Jubileu, mas, claro, mesmo longe da ilha, estamos sempre com o coração muito perto”.