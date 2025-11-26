Cardeal Tolentino apresenta novo livro e propõe "inteligência social" em tempo de IA

26 nov, 2025 - 21:10 • João Maldonado
O livro "Para os caminhantes tudo é caminho" "procura intercetar o nosso tempo e estimular cada um a encontrar respostas que não sejam superficiais, mas que possam corresponder à pluralidade dos desafios”, começa por referir D. José Tolentino de Mendonça aos jornalistas presentes no campus de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa.
O tempo avança com um mundo em constante transformação. Para o cardeal português numa “aceleração muito grande”, que a todos obriga a refletir: “o que será o mundo daqui a 5 ou 10 anos, sabemos que será muito diferente e todos nós passaremos a modalidades de vida muito diferentes”.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
D. José Tolentino de Mendonça sublinha a tendência da sociedade para a negatividade. “Parece que estamos condenados a um fatalismo e que as coisas não vão dar certo”. A resposta proposta é “a esperança”.
Apelando a uma crença na força comunitária, salienta: “Hoje fala-se muito do impacto que a inteligência artificial tem e terá cada vez mais, mas muitas vezes se esquece a inteligência social. Junto somos capazes de pensar soluções, de construir alternativas, de propor caminhos, estradas, que, talvez, isoladamente, não chegamos lá.”
A capa do livro com 198 páginas, branca, é preenchida por um gigante árvore, o barbusano. “É também uma lição de vida, porque nos sítios mais difíceis, onde, para afirmar a vida, há que lutar mais, o barbusano vinga e com o seu milagre verde é capaz de iluminar a paisagem”.
Visita apostólica
A encruzilhada político-internacional da Turquia e(...)
Sendo raras as entrevistas do cardeal que foi levado para o Vaticano pelo Papa Francisco, a curiosidade era muita para saber o que pensa sobre os primeiros tempos de Leão XIV: “Penso que têm sido muito animadores; estes primeiros meses é também o desafio do conhecimento, quem é este cardeal que os cardeais e o Espírito Santo escolheram para estes tempos da Igreja, e passar da surpresa à escuta da sua visão, do modo como ele pensa as diversas questões, como nos escuta a todos, como caminha connosco e promove os desafios no interior da Igreja.”
No espaço vaticano, acredita D. José Tolentino de Mendonça, a “empatia” tem crescido a cada dia que passa, tal como a “intimidade na relação com os peregrinos”.
Esta quinta-feira começa a primeira viagem oficial do novo Sumo Pontífice: “um programa de diálogo”. A ida À Turquia e ao Líbano é “por um lado, a celebração de um acontecimento que marca profundamente o Cristianismo, porque é um Concílio [o de Niceia, há 1700 anos] sobre a pessoa de Jesus e o seu significado para a pessoa humana” e “por outro lado, uma viagem onde o diálogo é necessário, o diálogo inter-religioso, o diálogo com as outras igrejas cristãs”.
O atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação – uma espécie de ministro no Vaticano – mantém-se no cargo, aguardando pelas decisões finais do Papa: “é ele que nomeia o seu Governo, os seus prefeitos, deixamos ao Santo Padre todo o espaço”.
Lançado este livro, "Para os caminhantes tudo é caminho", não está, para já, pensada a edição de um próximo. O Natal vai passá-lo em Roma, longe da Madeira: “é o fim do Jubileu, mas, claro, mesmo longe da ilha, estamos sempre com o coração muito perto”.