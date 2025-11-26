Ouvir
Comissão Nacional Justiça e Paz: "A justiça climática é inseparável da justiça social”

26 nov, 2025 - 08:06 • Henrique Cunha

Comissão Nacional Justiça e Paz insiste no pedido de atenção “aos mais frágeis. Em nota enviada à Renascença, a CNJP diz que a COP30 “trouxe consigo interpelações renovadas” e apela a práticas que sejam “testemunho profético de que o caminho da sustentabilidade é possível e necessário”.

A+ / A-

"Cuidar da Casa Comum, Cuidar Uns dos Outros" é o título de uma nota da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) enviada à Renascença no reslado da COP30, a Cimeira do Clima que se realizou em Belém do Pará.

No documento, a CNJP começa por sublinhar que a COP30 “trouxe interpelações renovadas” e afirma, por outro lado, que “no que ficou expresso no documento final e naquilo que se omitiu devemos encontrar inspiração renovada para proteger a casa comum e garantir a dignidade dos mais vulneráveis”.

O documento cita recentes declarações do Papa Leão XIV a pedir para que a humanidade seja guardiã “do jardim da criação” e destaca que todos os cristãos se devem preocupar com “o cuidado da casa comum e com o cuidado do humano, dando especial atenção aos mais frágeis”.

“O compromisso tem, pois, de ser uma urgência no modo como edificamos as nossas sociedades”, sublinha-se no texto.

A nota apela “à adoção de estilos de vidas mais sóbrios e solidários” e defende a “edificação de ecocomunidades cristãs, paróquias, escolas, movimentos que sejam capazes de combinar a oração e a ação, procurando assumir o testemunho profético de que o caminho da sustentabilidade é possível e necessário”.

A CNJP pede ainda o “desenvolvimento de políticas públicas justas e equilibradas, priorizando o apoio aos mais vulneráveis” e afirma que “cuidar da criação é expressão do mandamento do amor”.

“Ao proteger o ambiente, defendemos a vida, em especial a das comunidades mais expostas aos efeitos climáticos. A Justiça climática é inseparável da justiça social."

A nota termina a defender “com urgência” a abertura de “um novo ciclo de ação, assumindo cada um as suas responsabilidades ao nível do cuidado de toda a criação, da edificação da paz e da promoção do bem comum”.

