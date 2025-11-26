D. Rui Valério vai ordenar um padre e treze diáconos

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à ordenação de um novo padre, oito diáconos com vista ao sacerdócio e cinco permanentes, no próximo domingo, pelas 16h00, na Igreja de São Vicente Fora.

O diácono Afonso Maria Ataíde Sampaio Soares, antigo aluno do Seminário dos Olivais e atualmente colaborador na Paróquia da Lourinhã, será ordenado sacerdote, após ter recebido a ordenação diaconal a 29 de junho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Serão também ordenados diáconos com vista ao presbiterado cinco alunos do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais: António da Silva Raimundo (Benedita), João da Rocha Maia (Carnide), Frederico Lourenço de Matos (Portela), Daniel Escudeiro Balhico (São Nicolau) e Anderson Antony (Diocese de Trivandrum, Índia).

Do Seminário Diocesano ‘Redemptoris Mater’ Nossa Senhora de Fátima, em Caneças, serão ordenados três diáconos: Dilson Lazary (Angola), Emmanuel Moretton (Argentina) e Santiago Villalôbos (Portugal).

Além destes, vão ser ordenados cinco diáconos permanentes: Eduardo Almeida Simões (Paço de Arcos), Filipe Santos Gonçalves (Monte Abraão), João Santos Pacheco (Santos-o-Velho), José Miguel Leal (Agualva) e Lourenço Queiroz Sobreira (São Julião da Barra).

A celebração será antecedida por uma vigília de oração pelos ordinandos, organizada pelo Serviço de Animação Vocacional do Patriarcado, na sexta-feira, 28 de novembro, às 21h30, no Seminário dos Olivais.