Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

D. Rui Valério vai ordenar um padre e treze diáconos

26 nov, 2025 - 10:35 • Olímpia Mairos

Ordenações têm lugar no próximo domingo na Igreja de São Vicente de Fora.

A+ / A-

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, vai presidir à ordenação de um novo padre, oito diáconos com vista ao sacerdócio e cinco permanentes, no próximo domingo, pelas 16h00, na Igreja de São Vicente Fora.

O diácono Afonso Maria Ataíde Sampaio Soares, antigo aluno do Seminário dos Olivais e atualmente colaborador na Paróquia da Lourinhã, será ordenado sacerdote, após ter recebido a ordenação diaconal a 29 de junho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Serão também ordenados diáconos com vista ao presbiterado cinco alunos do Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais: António da Silva Raimundo (Benedita), João da Rocha Maia (Carnide), Frederico Lourenço de Matos (Portela), Daniel Escudeiro Balhico (São Nicolau) e Anderson Antony (Diocese de Trivandrum, Índia).

Do Seminário Diocesano ‘Redemptoris Mater’ Nossa Senhora de Fátima, em Caneças, serão ordenados três diáconos: Dilson Lazary (Angola), Emmanuel Moretton (Argentina) e Santiago Villalôbos (Portugal).

Além destes, vão ser ordenados cinco diáconos permanentes: Eduardo Almeida Simões (Paço de Arcos), Filipe Santos Gonçalves (Monte Abraão), João Santos Pacheco (Santos-o-Velho), José Miguel Leal (Agualva) e Lourenço Queiroz Sobreira (São Julião da Barra).

A celebração será antecedida por uma vigília de oração pelos ordinandos, organizada pelo Serviço de Animação Vocacional do Patriarcado, na sexta-feira, 28 de novembro, às 21h30, no Seminário dos Olivais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira