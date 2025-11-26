Novo ciclo pastoral do Santuário de Fatima celebra aparições de Pontevedra e Tuy

Às 15h30, no Centro Pastoral de Paulo VI, realiza-se a sessão de abertura com um painel de reflexão sobre o tema do primeiro biénio: “Coração de Maria, caminho para ver a Deus”. Este momento contará com os testemunhos da jornalista Helena Matos, do historiador José Eduardo Franco e do cirurgião cardiotorácico Manuel Antunes, moderados por Patrícia Duarte, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário.

A jornada de abertura começa às 14h30 com a inauguração da exposição temporária “Refúgio e Caminho”, no Convivium de Santo Agostinho, situado no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade.

O Santuário de Fátima inicia no próximo sábado, 29 de novembro, um novo ciclo pastoral e litúrgico, dedicado à celebração das aparições de Nossa Senhora à Irmã Lúcia em Pontevedra, em 1925, e em Tuy, em 1929, conhecidas como ciclo cordimariano e ocorridas quase uma década após as aparições de 1917 na Cova da Iria.

Pela primeira vez serão mostradas peças como o háb(...)

Depois de um biénio vivido sob o signo da esperança, em sintonia com o Ano Santo de 2025, o Santuário entra agora num quadriénio dedicado ao tema “Graça e Misericórdia”, que será desenvolvido em dois biénios.

O primeiro, entre 2025 e 2027, terá como tema “Coração de Maria, caminho para ver a Deus” e estará centrado na devoção dos Primeiros Sábados e na reparação ao Imaculado Coração de Maria, reveladas à Irmã Lúcia em Pontevedra.

A bem-aventurança “Felizes os puros de coração, porque verão a Deus” (Mt 5,8) será o eixo espiritual deste período.

O segundo biénio, de 2027 a 2029, terá como tema “Coração batismal, caminho para ver a Deus”, tendo como horizonte o centenário da aparição de Tuy.

Este novo ciclo pastoral tem como objetivos aprofundar a mensagem de Fátima, especialmente as aparições posteriores a 1917, refletir sobre o papel do Coração Imaculado de Maria na vida cristã, promover a devoção dos Primeiros Sábados e difundir a vida e espiritualidade da venerável Irmã Lúcia.

Para isso, o Santuário desenvolverá várias iniciativas, incluindo formações, conteúdos específicos para a vivência prática da devoção, itinerários de consagração, intervenções artísticas e um simpósio temático durante o primeiro biénio.