​Papa apela à "coragem de viver e gerar vida"

Na véspera de partir para a sua primeira viagem apostólica, à Turquia e ao Líbano, Leão XIV pediu a todos que rezem pela visita que vai fazer “às queridas populações daqueles países ricos de história e de espiritualidade”.

O Papa parte esta quinta-fera bem cedo em direção a Ancara e o apelo surgiu no final da Audiência Geral desta manhã: “Será também uma ocasião para recordar os 1.700 anos do primeiro Concílio ecuménico celebrado em Niceia e encontrar a comunidade católica, os irmãos cristãos e de outras religiões”, afirmou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na catequese desta quarta-feira, o Santo Padre refletiu sobre a vida como dom. “Pode dizer-se que a questão da vida é uma das questões mais profundas do coração humano. Entramos na existência sem termos feito nada para decidir isso. Perante esta constatação, as perguntas de todos os tempos fluem como um rio caudaloso: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido último de toda esta viagem?”

Leão XIV recordou que, em todo o mundo, há vidas que parecem árduas, dolorosas, repletas de problemas e obstáculos a ultrapassar, “no entanto, o ser humano recebe a vida como um dom: não a pede, não a escolhe, vive-a no seu mistério do primeiro ao último dia”. E acrescentou que viver evoca sempre um significado, uma direção, uma esperança. ”Não tenhais medo de acolher sempre o mistério da vida como dom preciosíssimo do Senhor”, pediu.

O pontífice denunciou ainda a existência de “uma doença generalizada no mundo: a falta de confiança na vida. É como se nos tivéssemos resignado a uma fatalidade negativa, de renúncia, como se a vida, em vez de ser uma possibilidade recebida como um dom, seja uma incógnita, quase uma ameaça da qual devemos nos proteger para não ficarmos desapontados”.

Neste contexto, “a coragem de viver e de gerar vida é hoje um apelo mais urgente do que nunca”, frisou.

Leão XIV acrescentou ainda que gerar significa confiar em Deus e promover o ser humano em todas as suas expressões, a começar “na maravilhosa aventura da maternidade e da paternidade, mesmo em contextos sociais em que as famílias lutam para suportar o peso do quotidiano, ficando muitas vezes impedidas de realizar os seus projetos e sonhos”.

O Papa acrescentou: “nesta mesma lógica, gerar é empenhar-se por uma economia solidária, buscar o bem comum equitativamente usufruído por todos, respeitar e cuidar da criação, oferecer conforto com a escuta, a presença, a ajuda concreta e desinteressada”.