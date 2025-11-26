Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

ADVENTO

Preparar o Natal com a ajuda de um ebook

26 nov, 2025 - 18:52 • Ângela Roque

Iniciativa dos Missionários Claretianos quer ajudar os mais jovens a “dar uso à Bíblia”, para que “não fique apenas na estante”, e destina-se ao Advento, que se inicia a 30 de novembro. O eBook tem um custo simbólico de 5 euros e foi lançado também em espanhol, inglês e francês.

A+ / A-

O ebook "Advento 2025 - Preparar o coração com (o) Pretexto" é uma iniciativa dos Missionários Claretianos. Criado pela equipa do Pretext4U – projeto com dimensão internacional que têm ao nível da Pastoral Juvenil - é uma resposta aos “muitos pedidos” que receberam para ajudar, sobretudo os mais jovens, a viver este tempo de preparação para o Natal. Daí que tenham optado pela “modalidade eletrónica, bem mais ecológica e muito mais acessível ao nosso público-alvo”, indica o comunicado de imprensa da iniciativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Joana Carvalho, animadora de Pastoral Juvenil na Província de Fátima - e uma das responsáveis do Pretext4U, com o padre Artur Teixeira, em missão no Brasil -, explica que pretendem também colmatar a “falta de oferta” que detetaram a este nível, sobretudo em português. “Existe muita coisa no estrangeiro, mas em Portugal não havia. Então resolvemos arriscar, fazer o que não havia cá e preparar este ebook”.

Com este suporte, cada jovem vai poder preparar-se diariamente para o Natal, a partir da Bíblia. “Nesta caminhada vão encontrar materiais que os ajudam a dar uso à sua Bíblia, a torná-la sua, que deixe de ser um livro que está apenas nas suas estantes. Vão encontrar introduções ao Evangelho, aos evangelistas. Todos os dias terão o Evangelho diário, com um comentário e perguntas de reflexão pessoal relacionadas com esse Evangelho, uma ilustração original pensada para cada dia, para leitura e cada reflexão, e também a proposta de uma música que os ajude a aprofundar esse tema e esse dia”, refere.

Está também incluído “um exame de consciência, no final, para perceberem o que é o perdão realmente, o que é isto de um exame de consciência, que não é só pensar nos nossos erros, mas é para agradecer também a Deus tudo o que vamos vivendo”. Como “presente de Advento” haverá, ainda, “um pequeno desafio, uma sopa de letras para que os jovens possam encontrar as 30 palavras relacionadas com o Advento e com o Natal“.

O ebook pode ser encomendado pelo email pretext4u@gmail.com, ou através das redes sociais do projeto (@pretext4u), e o objetivo é que chegue a todos os interessados.

“Tem um custo de 5€, que é um donativo simbólico para nos ajudar a continuar a nossa missão. Porque este é um trabalho voluntário. Tudo o que fazemos, seja as ilustrações, os efeitos, o trabalho nas redes sociais, tudo isso é voluntário”, explica Joana Carvalho, assegurando que a nova ferramenta estará acessível a todos.

“Não queremos que ninguém fique sem acesso por causa da questão monetária. Se não tiverem essa possibilidade escrevam-nos, falem connosco. O intuito não é fazermos dinheiro, o intuito é mesmo que o ebook seja uma ponte entre Deus e cada um daqueles que lhe queiram abrir o coração”.

O ebook de Advento foi lançado também em espanhol, inglês e francês, a pedido do responsável de Pastoral Juvenil Mundial dos Misisonários Claretianos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira