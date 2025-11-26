Preparar o Natal com a ajuda de um ebook

O ebook "Advento 2025 - Preparar o coração com (o) Pretexto" é uma iniciativa dos Missionários Claretianos. Criado pela equipa do Pretext4U – projeto com dimensão internacional que têm ao nível da Pastoral Juvenil - é uma resposta aos “muitos pedidos” que receberam para ajudar, sobretudo os mais jovens, a viver este tempo de preparação para o Natal. Daí que tenham optado pela “modalidade eletrónica, bem mais ecológica e muito mais acessível ao nosso público-alvo”, indica o comunicado de imprensa da iniciativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, Joana Carvalho, animadora de Pastoral Juvenil na Província de Fátima - e uma das responsáveis do Pretext4U, com o padre Artur Teixeira, em missão no Brasil -, explica que pretendem também colmatar a “falta de oferta” que detetaram a este nível, sobretudo em português. “Existe muita coisa no estrangeiro, mas em Portugal não havia. Então resolvemos arriscar, fazer o que não havia cá e preparar este ebook”.

Com este suporte, cada jovem vai poder preparar-se diariamente para o Natal, a partir da Bíblia. “Nesta caminhada vão encontrar materiais que os ajudam a dar uso à sua Bíblia, a torná-la sua, que deixe de ser um livro que está apenas nas suas estantes. Vão encontrar introduções ao Evangelho, aos evangelistas. Todos os dias terão o Evangelho diário, com um comentário e perguntas de reflexão pessoal relacionadas com esse Evangelho, uma ilustração original pensada para cada dia, para leitura e cada reflexão, e também a proposta de uma música que os ajude a aprofundar esse tema e esse dia”, refere.

Está também incluído “um exame de consciência, no final, para perceberem o que é o perdão realmente, o que é isto de um exame de consciência, que não é só pensar nos nossos erros, mas é para agradecer também a Deus tudo o que vamos vivendo”. Como “presente de Advento” haverá, ainda, “um pequeno desafio, uma sopa de letras para que os jovens possam encontrar as 30 palavras relacionadas com o Advento e com o Natal“.

O ebook pode ser encomendado pelo email pretext4u@gmail.com, ou através das redes sociais do projeto (@pretext4u), e o objetivo é que chegue a todos os interessados.

“Tem um custo de 5€, que é um donativo simbólico para nos ajudar a continuar a nossa missão. Porque este é um trabalho voluntário. Tudo o que fazemos, seja as ilustrações, os efeitos, o trabalho nas redes sociais, tudo isso é voluntário”, explica Joana Carvalho, assegurando que a nova ferramenta estará acessível a todos.

“Não queremos que ninguém fique sem acesso por causa da questão monetária. Se não tiverem essa possibilidade escrevam-nos, falem connosco. O intuito não é fazermos dinheiro, o intuito é mesmo que o ebook seja uma ponte entre Deus e cada um daqueles que lhe queiram abrir o coração”.

O ebook de Advento foi lançado também em espanhol, inglês e francês, a pedido do responsável de Pastoral Juvenil Mundial dos Misisonários Claretianos.