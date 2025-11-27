Abusos na Igreja. 93 pedidos de compensação financeira até agora

A promessa de flexibilidade nos prazos mantém-se viva. São agora 93 as pessoas que pediram compensação financeira por abusos cometidos no seio da Igreja Católica – os últimos pedidos formalizados na semana passada. “No início de 2026 provavelmente este processo está concluído, penso que não podemos é ter a expectativa de que estes processos que estão a chegar agora, que têm entrevistas para perto do Natal, ou até para o início de Janeiro, naturalmente não estarão prontos no início de Janeiro”, sublinha Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA. As entrevistas numa primeira fase, a fixação do montante a pagar, cumprida a avaliação, numa segunda. Mas o processo pode ir andando, de forma a que quem há mais tempo pediu compensação – e a ela tem direito —, dentro dos primeiros prazos anunciados, não saia ainda mais frustrado. “Aquilo que vamos sugerir é que os outros pedidos não fiquem pendentes à espera destes mais recentes e, portanto, que o processo vá seguindo o seu curso.” “Quero acreditar, claramente, que este não é um processo para se arrastar pelo ano de 2026.” Rute Agulhas salienta que à equipa que lidera nunca foi pedida uma proposta de valores a pagar. Tal parecer, não vinculativo, está a cargo da Comissão criada para o efeito. “Não há valor nenhum que possa compensar o dano vivido, mas de alguma forma uma compensação moral, ética, é esse o objetivo”.

Igreja + Segura O novo programa, anunciado esta semana, permite que as diversas instituições eclesiásticas assumam um compromisso de prevenção e de transparência. Cumpridos os requisitos (como participação obrigatória em ações de formação e disponibilização de canais de escuta para vítimas), estas estruturas recebem o cartaz Igreja + Segura. “O objetivo é que o cartaz seja colocado de uma forma bastante visível. É visível que aquela estrutura é segura e tem um conjunto de procedimentos, seja de denúncia, de acolhimento, de recrutamento, de capacitação. O selo é no fundo uma garantia de que é uma estrutura segura, protetora, e é um selo que vai ser reavaliado temporalmente, provavelmente de 2 em 2 anos. Ou aquela entidade continua a manter aqueles requisitos ou perde o selo”, avisa Rute Agulhas.

Montantes ainda não estão definidos Ainda sem montantes definidos, D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, assegura que tudo está a mover-se “com muito boa vontade”, confirmando a ideia de que, mesmo com os novos pedidos, o trabalho está a ser desenvolvido para que os pagamentos ocorram o mais rapidamente possível. “Era bom ter pelo menos uma grande parte dos processos resolvidos para se poder ponderar tudo e dar início, para que não fique ninguém a reclamar que estamos à espera disto e não criar processos disruptivos dentro do processo.” É a Igreja um exemplo a seguir? Foi a pergunta colocada pelos jornalistas à margem do Congresso Internacional organizado pelo Grupo Vita. O bispo de Leiria-Fátima responde, no fundo, que é um bom ponto de partida. “Acho que, em qualquer domínio, alguém que faça alguma coisa de bom é sempre algo que fica para a sociedade. Nós fizemos a partir da Igreja, que é o território onde conhecemos e onde temos responsabilidade especiais. Aquilo que se passa na Igreja é uma pequena parte da grande questão dos abusos e da violência que se passa no interior da nossa sociedade e concretamente no âmbito da família. Eu não quero dar conselhos a ninguém, mas acho que os bons exemplos dão inspiração. É um caminho válido a seguir que deve ser adaptado à situação de cada instituição, das universidades, dos ambientes desportivos, das escolas, etc.”

A perspetiva da Polícia Judiciária O antigo diretor-adjunto da PJ Carlos Farinha foi um dos oradores convidados em Fátima. Aposentou-se em outubro, mas os mais de 40 anos de experiência laboral levam-no a elogiar um processo que tenta apurar a verdade de casos ocorridos muitas vezes há muitos anos. Para a Polícia Judiciária, acredita, pode até ajudar no desenvolvimento de estratégias de investigação criminal. “Este tipo de assuntos, como aconteceu com o processo Casa Pia, quando aconteceram situações mais chocantes em termos sociais, normalmente potencia a sinalização. Ou seja, leva a que algumas pessoas que estavam em silêncio e na indiferença, e que têm conhecimento de algumas situações que se passaram, possam trazê-las ao sistema.”