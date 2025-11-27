Cardeal Kurt Koch é o novo presidente internacional da Ajuda à Igreja que Sofre

O cardeal Kurt Koch foi nomeado presidente internacional da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS). A nomeação, feita pelo Papa Leão XIV, marca a sucessão do cardeal Mauro Piacenza, que liderou a instituição durante 14 anos e foi o primeiro presidente após o reconhecimento da AIS como fundação de direito pontifício.

“Estamos felizes por ter o cardeal Koch como novo presidente e pela orientação que ele poderá trazer à nossa missão em favor dos cristãos perseguidos e necessitados em todo o mundo. Agradecemos também ao Papa Leão XIV por esta nomeação e pelo seu constante interesse no nosso trabalho”, declarou Regina Lynch, presidente executiva da AIS Internacional, citada em comunicado.

Aos 75 anos, D. Kurt Koch é também prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e preside à Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo desde 2010. As relações ecuménicas e inter-religiosas são, de facto, um eixo central da missão da AIS, sobretudo em regiões onde os cristãos — e em particular os católicos — vivem em minoria.

Nascido em Lucerna (Suíça) em 1950, o cardeal Koch estudou Teologia na Alemanha e na Suíça, sendo ordenado sacerdote em 1982. Em 1995, foi nomeado bispo de Basileia por São João Paulo II e, em 2010, criado cardeal por Bento XVI.

O novo presidente sucede ao cardeal Mauro Piacenza, de 81 anos, que liderou a AIS desde 2011. No seu último ano à frente da fundação, participou em maio numa peregrinação jubilar a Roma, onde se dirigiu a milhares de benfeitores e colaboradores, recordando que “a missão da Ajuda à Igreja que Sofre é precisamente esta: ajudar Cristo na sua obra de salvação, fazê-lo conhecido e amado, e apoiar a vida da Igreja, especialmente onde enfrenta as maiores dificuldades”.

Regina Lynch destacou ainda que, “na figura do cardeal Piacenza, a AIS encontrou sempre um guia firme e confiável. O cardeal demonstrou grande interesse pelo nosso trabalho, orientando-nos com sabedoria e dedicação”. Acrescentou também que “foi um entusiasta defensor das iniciativas da fundação, como a campanha ‘Um Milhão de Crianças Rezam o Terço’ e as ações em apoio aos cristãos do Médio Oriente”.