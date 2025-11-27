Leão XIV assinala, em Iznik, a atualidade de um Concílio com 1700 anos

27 nov, 2025 - 23:39 • Aura Miguel
Cumpre-se esta sexta-feira - segundo dia da visita apostólica de Leão XIV à Turquia - o dia tão desejado pelo Papa para assinalar os 1700 anos do Concílio de Niceia.
Considerado um marco decisivo na proclamação da fé cristã, e apesar das disputas e acesas discussões, que, no ano 325, dividiam os cristãos, aquele Concílio deu origem ao Credo que ainda hoje se professa em todas as igrejas cristãs, católicas e não só, espalhadas pelo mundo.
Há muito que a cidade de Niceia desapareceu do mapa, para dar lugar a Iznik, situada a 150 quilómetros de Istambul, no coração islâmico da Turquia.
Mas, apesar da basílica estar reduzida a ruínas arqueológicas, a vitalidade do que lá aconteceu atravessa os séculos e mantém uma atualidade incontornável e, ao mesmo tempo, desafiante para o tão desejado caminho da unidade dos cristãos.
O patriarca Bartolomeu de Constantinopla e o Papa Leão XIV serão acolhidos, no local, por dois metropolitas ortodoxos.
Depois, duas dezenas de líderes religiosos cristãos reúnem-se para uma oração ecuménica, onde, depois das saudações e discursos, todos rezam o Credo e o Pai-Nosso.
Ainda nesta sexta-feira, o Papa começa o dia na catedral de Istambul, num encontro de oração com representantes da pequena comunidade católica e, depois, visita uma Casa de acolhimento para idosos com problemas psiquiátricos.