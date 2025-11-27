Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa na Turquia

Leão XIV assinala, em Iznik, a atualidade de um Concílio com 1700 anos

27 nov, 2025 - 23:39 • Aura Miguel

Papa começa o segundo dia da visita à Turquia na catedral de Istambul, num encontro de oração com representantes da pequena comunidade católica.

A+ / A-

Cumpre-se esta sexta-feira - segundo dia da visita apostólica de Leão XIV à Turquia - o dia tão desejado pelo Papa para assinalar os 1700 anos do Concílio de Niceia.

Considerado um marco decisivo na proclamação da fé cristã, e apesar das disputas e acesas discussões, que, no ano 325, dividiam os cristãos, aquele Concílio deu origem ao Credo que ainda hoje se professa em todas as igrejas cristãs, católicas e não só, espalhadas pelo mundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Há muito que a cidade de Niceia desapareceu do mapa, para dar lugar a Iznik, situada a 150 quilómetros de Istambul, no coração islâmico da Turquia.

Um taco de basebol e umas meias dos White Sox. Leão XIV já está na Turquia

Religião

Um taco de basebol e umas meias dos White Sox. Leão XIV já está na Turquia

Leão XIV já está na Turquia para a sua primeira vi(...)

Mas, apesar da basílica estar reduzida a ruínas arqueológicas, a vitalidade do que lá aconteceu atravessa os séculos e mantém uma atualidade incontornável e, ao mesmo tempo, desafiante para o tão desejado caminho da unidade dos cristãos.

O patriarca Bartolomeu de Constantinopla e o Papa Leão XIV serão acolhidos, no local, por dois metropolitas ortodoxos.

Depois, duas dezenas de líderes religiosos cristãos reúnem-se para uma oração ecuménica, onde, depois das saudações e discursos, todos rezam o Credo e o Pai-Nosso.

Ainda nesta sexta-feira, o Papa começa o dia na catedral de Istambul, num encontro de oração com representantes da pequena comunidade católica e, depois, visita uma Casa de acolhimento para idosos com problemas psiquiátricos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira