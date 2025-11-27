Leão XIV já aterrou na Turquia para a sua primeira viagem internacional

O Papa Leão XIII chegou esta quinta-feira à Turquia, na sua primeira viagem internacional como líder da Igreja Católica. Espera-se que faça apelos à paz no Médio Oriente e peça a união entre as igrejas cristãs, há muito divididas.

O primeiro papa dos Estados Unidos escolheu a Turquia, país de maioria muçulmana, como o seu primeiro destino no estrangeiro para assinalar o 1700.º aniversário de um histórico concílio da Igreja primitiva, que produziu o Credo Niceno, ainda utilizado pela maioria dos cristãos do mundo.

Leão XIII aterrou na capital, Ancara, pouco depois do meio-dia (09h00 GMT), para uma agenda de três dias na Turquia, antes de seguir para o Líbano. A viagem será seguida de perto, uma vez que fará os seus primeiros discursos no estrangeiro e visitará locais culturais importantes.

Viagens papais atraem atenção global

As bandeiras da Turquia e do Vaticano estavam hasteadas acima da cabine de comando quando Leão XIII desembarcou do avião, sendo recebido por uma delegação turca liderada pelo ministro da Cultura e Turismo do país.

Em declarações aos jornalistas a bordo do voo papal que partiu de Roma, Leão XIII disse que queria usar a sua primeira viagem ao estrangeiro para pedir a paz no mundo e encorajar pessoas de diferentes origens a viverem juntas em harmonia.

"Esperamos... anunciar, transmitir, proclamar a importância da paz em todo o mundo", disse o Papa no início do voo de três horas. "E convidar todas as pessoas a unirem-se, a procurarem uma maior unidade, uma maior harmonia."

As viagens internacionais tornaram-se parte essencial do papado moderno, com os papas a atrair a atenção internacional ao liderarem eventos com multidões que, por vezes, atingem milhões de pessoas, proferirem discursos sobre política externa e conduzirem diplomacia internacional.

"É uma viagem muito importante porque ainda não sabemos muito sobre as visões geopolíticas de Leão XIII, e esta é a primeira grande oportunidade para ele as esclarecer", disse à Reuters Massimo Faggioli, académico italiano que acompanha o Vaticano.

Leão XIV vai encontrar-se com Presidente turco e patriarca ortodoxo

Leão Alexandre foi eleito em maio pelos cardeais católicos do mundo para suceder ao falecido Papa Francisco. Relativamente desconhecido no panorama internacional antes da sua eleição, Leão passou décadas como missionário no Peru e só se tornou oficial do Vaticano em 2023.

Francisco planeava visitar a Turquia e o Líbano, mas não pôde ir devido ao agravamento do seu estado de saúde.

Leão Alexandre, de 70 anos, tinha agendado um encontro com o presidente Tayyip Erdogan e um discurso para os líderes políticos da capital turca.

Viajará na quinta-feira à noite para Istambul, cidade natal do Patriarca Bartolomeu, líder espiritual dos 260 milhões de cristãos ortodoxos do mundo.

Os cristãos ortodoxos e católicos separaram-se no Cisma do Oriente e do Ocidente em 1054, mas, de um modo geral, têm procurado nas últimas décadas estreitar os seus laços.

Leão e Bartolomeu viajam na sexta-feira para Iznik, a 140 km (90 milhas) a sudeste de Istambul, cidade que outrora se chamava Niceia, onde os primeiros líderes religiosos formularam o Credo Niceno, que estabelece as crenças fundamentais da maioria dos cristãos até aos dias de hoje.

Numa mudança em relação à prática normal – os papas falam geralmente italiano em viagens internacionais – espera-se que Leão fale inglês nos seus discursos na Turquia.

No voo para Ancara, dois jornalistas presentearam o papa norte-americano com tartes de abóbora, um prato típico do Dia de Ação de Graças nos EUA, que também se realizava na quinta-feira.

Paz será tema principal da visita ao Líbano

Espera-se que a paz seja um tema central da visita do papa ao Líbano, que começa no domingo.

O Líbano, que tem a maior percentagem de cristãos no Médio Oriente, foi abalado pelo conflito em Gaza, com a guerra entre Israel e o grupo militante xiita libanês Hezbollah, que culminou numa devastadora ofensiva israelita.

No passado domingo, Israel matou o principal oficial militar do Hezbollah, um grupo apoiado pelo Irão, num ataque aéreo num subúrbio a sul de Beirute, capital do Líbano, apesar de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que já dura há um ano.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou na segunda-feira que estavam a ser tomadas as necessárias precauções de segurança para garantir a segurança do Papa no Líbano, mas não comentou detalhes específicos.

Os líderes do Líbano, país que acolhe 1 milhão de refugiados sírios e palestinianos e que também luta para recuperar após anos de crise económica, temem que Israel intensifique drasticamente os seus ataques nos próximos meses e esperam que a visita papal possa atrair a atenção internacional para o país.