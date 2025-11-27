Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV. "Precisamos de pessoas que promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência"

27 nov, 2025 - 13:37 • Aura Miguel , Daniela Espírito Santo

Papa assinala, na Turquia, que vivemos numa fase de grande conflito a nível global, em que prevalecem estratégias de poder económico e militar. E o caminho, sublinha, deve ser outro.

A+ / A-

O Mundo precisa de pessoas que "promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência". É o apelo que Leão XIV lançou, esta quinta-feira, num discurso perante as autoridades turcas, naquela que é a sua primeira viagem papal.

"Estamos a atravessar uma fase de grande conflito a nível global, em que prevalecem estratégias de poder económico e militar, alimentando o que o Papa Francisco chamou de 'terceira guerra mundial em pedaços'. Não devemos ceder de forma alguma a esta tendência!", exclama.

"Está em jogo o futuro da humanidade", salienta, pedindo à "família humana" para "enfrentar unida" os "verdadeiros desafios atuais": "a paz, a luta contra a fome e a miséria, e também pela saúde, educação e salvaguarda da criação".

Discursando na Turquia, primeira paragem da sua primeira viagem papal, Leão XIV fez questão de salientar que, num mundo que "está marcado por séculos de conflitos" e que continua a ser "desestabilizado por ambições e decisões que espezinham a justiça e a paz", países como o que o acolheu esta quinta-feira devem ter em conta que "ser um povo com uma grande história representa um dom e uma responsabilidade".

"Senhor Presidente, que a Turquia possa ser um fator de estabilidade e aproximação entre os povos, a serviço de uma paz justa e duradoura", desafia, recordando as quatro visitas papais anteriores, que atestam não só que "a Santa Sé mantém boas relações" com o país, como "deseja cooperar na construção de um mundo melhor com a contribuição deste país", que, reitera, "constitui uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa, e um ponto de confluência de culturas e religiões".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira