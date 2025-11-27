Leão XIV. "Precisamos de pessoas que promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência"

O Mundo precisa de pessoas que "promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência". É o apelo que Leão XIV lançou, esta quinta-feira, num discurso perante as autoridades turcas, naquela que é a sua primeira viagem papal.

"Estamos a atravessar uma fase de grande conflito a nível global, em que prevalecem estratégias de poder económico e militar, alimentando o que o Papa Francisco chamou de 'terceira guerra mundial em pedaços'. Não devemos ceder de forma alguma a esta tendência!", exclama.

"Está em jogo o futuro da humanidade", salienta, pedindo à "família humana" para "enfrentar unida" os "verdadeiros desafios atuais": "a paz, a luta contra a fome e a miséria, e também pela saúde, educação e salvaguarda da criação".

Discursando na Turquia, primeira paragem da sua primeira viagem papal, Leão XIV fez questão de salientar que, num mundo que "está marcado por séculos de conflitos" e que continua a ser "desestabilizado por ambições e decisões que espezinham a justiça e a paz", países como o que o acolheu esta quinta-feira devem ter em conta que "ser um povo com uma grande história representa um dom e uma responsabilidade".

"Senhor Presidente, que a Turquia possa ser um fator de estabilidade e aproximação entre os povos, a serviço de uma paz justa e duradoura", desafia, recordando as quatro visitas papais anteriores, que atestam não só que "a Santa Sé mantém boas relações" com o país, como "deseja cooperar na construção de um mundo melhor com a contribuição deste país", que, reitera, "constitui uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa, e um ponto de confluência de culturas e religiões".