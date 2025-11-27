Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV

Papa leva para a Turquia uma mensagem de unidade e paz

27 nov, 2025 - 06:00 • Aura Miguel

Leão XIV inicia esta quinta-feira a sua primeira visita apostólica fora de Itália. A primeira escala é na Turquia e a segunda é no Líbano.

A+ / A-

Leão XIV começa esta quinta-feira a sua visita à Turquia com um discurso às autoridades. A sua primeira etapa começa em Ancara e, quando aterrar, visita o mausoléu de Ataturk, considerado “o pai fundador da Turquia moderna”.

Depois, o Papa segue em direção ao palácio presidencial, para a cerimónia de boas-vindas, e encontra-se com o Presidente Erdogan.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O seu primeiro discurso será proferido em inglês perante os responsáveis do país e representantes do corpo diplomático.

Turquia e Líbano: a primeira viagem estratégica de Leão XIV

Visita apostólica

Turquia e Líbano: a primeira viagem estratégica de Leão XIV

A encruzilhada político-internacional da Turquia e(...)

Ainda durante a tarde desta quinta-feira, o Papa voa para Istambul, onde permanecerá até ao próximo domingo, com uma agenda preenchida de encontros, visitas e celebrações religiosas.

Leão XIV é o quinto Papa a visitar a Turquia (Paulo VI foi lá em 1967, João Paulo II em 1979, Bento XVI em 2006 e Francisco em 2014).

Apesar da comunidade católica ser minoritária (apenas 0,04% da população), esta viagem tem uma dimensão inter-religiosa e, sobretudo, ecuménica.

O lema oficial da visita apostólica é “Um só Senhor, uma só fé, um só batismo”, sublinhando, sobretudo, a comemoração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, agendada para sexta-feira, e para a qual foram convidados 20 representantes de diversas igrejas cristãs.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira