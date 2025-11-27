Papa leva para a Turquia uma mensagem de unidade e paz

27 nov, 2025 - 06:00 • Aura Miguel
Leão XIV começa esta quinta-feira a sua visita à Turquia com um discurso às autoridades. A sua primeira etapa começa em Ancara e, quando aterrar, visita o mausoléu de Ataturk, considerado “o pai fundador da Turquia moderna”.
Depois, o Papa segue em direção ao palácio presidencial, para a cerimónia de boas-vindas, e encontra-se com o Presidente Erdogan.
O seu primeiro discurso será proferido em inglês perante os responsáveis do país e representantes do corpo diplomático.
Visita apostólica
Visita apostólica
Ainda durante a tarde desta quinta-feira, o Papa voa para Istambul, onde permanecerá até ao próximo domingo, com uma agenda preenchida de encontros, visitas e celebrações religiosas.
Leão XIV é o quinto Papa a visitar a Turquia (Paulo VI foi lá em 1967, João Paulo II em 1979, Bento XVI em 2006 e Francisco em 2014).
Apesar da comunidade católica ser minoritária (apenas 0,04% da população), esta viagem tem uma dimensão inter-religiosa e, sobretudo, ecuménica.
O lema oficial da visita apostólica é “Um só Senhor, uma só fé, um só batismo”, sublinhando, sobretudo, a comemoração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, agendada para sexta-feira, e para a qual foram convidados 20 representantes de diversas igrejas cristãs.