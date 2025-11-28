Ouvir
Leão XIV. "A lógica da pequenez é a verdadeira força da Igreja"

28 nov, 2025 - 06:52 • Daniela Espírito Santo , Aura Miguel enviada especial da Renascença à Turquia

Papa discursou em encontro de oração com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e agentes pastorais da Turquia, país onde apenas 0,04% da população é cristã.

O Santo Padre encontra-se, esta sexta-feira, em oração com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e agentes pastorais na catedral do Espírito Santo, em Istambul. No seu discurso, Leão XIV convidou ao diálogo e pediu à comunidade para se unir a quem bate à porta da igreja, sobretudo aos migrantes, num país onde apenas 0,04% da população é cristã.

"A lógica da pequenez é a verdadeira força da Igreja. Efetivamente, esta não reside nos seus recursos e nas suas estruturas, nem os frutos da missão da Igreja derivam do consenso numérico, poder económico ou relevância social", defende.

"A Igreja que vive na Turquia é uma pequena comunidade que, no entanto, permanece fecunda como semente e fermento do reino", assegura, encorajando os presentes a "cultivar uma atitude espiritual de esperança confiante, fundada na fé e na união com Deus. Com efeito, é necessário testemunhar com alegria o Evangelho e olhar com esperança para o futuro", pede.

"A história que vos precede não é algo simplesmente para recordar e depois arquivar num passado glorioso, enquanto olhamos resignados para o presente da Igreja Católica que se tornou numericamente menor. Pelo contrário, somos convidados a adotar o olhar evangélico, iluminado pelo Espírito Santo".

Leão XIV destaca, nesse sentido, um dos "sinais mais belos e promissores", que são os "muitos jovens que batem às portas da Igreja Católica", trazendo "as suas perguntas e inquietações", jovens esses que devem ser acompanhados e cuidados. De igual forma, pede para que se trabalhe de "maneira especial" o "diálogo ecuménico e inter-religioso", com "a transmissão da fé à população local" e o "serviço pastoral aos refugiados e aos migrantes".

"A presença muito significativa de migrantes e refugiados neste país apresenta à Igreja o desafio de acolher e servir aqueles que estão entre os mais vulneráveis". defende, deixando três desafios à comunidade cristã local.

O Papa vai reunir-se esta sexta-feira com líderes cristãos de todo o Médio Oriente, numa cerimónia que é o principal motivo da visita de quatro dias de Leão XIV àquela parte do mundo.

