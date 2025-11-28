Leão XIV apela à unidade cristã e rejeita uso da religião para justificar violência

28 nov, 2025 - 12:57 • Olímpia Mairos , com Aura Miguel enviada especial da Renascença à Turquia
O papa Leão XIV participou esta sexta-feira num encontro ecuménico de oração com líderes cristãos de todo o Médio Oriente, realizado perto das escavações arqueológicas da antiga Basílica de São Neófito, em İznik, cidade histórica que acolhe as celebrações do 1.700.º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia.
Na sua intervenção, o pontífice destacou a relevância do evento para os cristãos e para toda a humanidade, sublinhando os desafios atuais.
“Numa época, em muitos aspetos, dramática, em que as pessoas estão sujeitas a inúmeras ameaças à sua própria dignidade, o 1.700º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia é uma ocasião preciosa para nos perguntarmos quem é Jesus Cristo na vida das mulheres e dos homens de hoje e quem é Ele para cada um de nós”, declarou.
Para Leão XIV esta é uma questão central, alertando para o risco de se reduzir a figura de Cristo a uma visão distorcida.
“Esta questão interpela particularmente os cristãos, que correm o risco de reduzir Jesus Cristo a uma espécie de líder carismático ou super-homem, uma deturpação que acaba por conduzir à tristeza e à confusão”, explicou.
No seu discurso, o Papa apelou também à superação das divisões entre cristãos e à busca da unidade, sublinhando que “somos todos convidados a superar o escândalo das divisões infelizmente ainda existentes e a alimentar o anseio em busca da unidade, pela qual o Senhor Jesus orou e deu a sua vida”.
“Quanto mais nós cristãos estivermos reconciliados, tanto mais poderemos dar um testemunho crível do Evangelho de Jesus Cristo, que é anúncio de esperança para todos, mensagem de paz e de fraternidade universal que ultrapassa as fronteiras das nossas comunidades e nações”, apontou.
Segundo Leão XIV, a reconciliação é um apelo urgente num mundo marcado por conflitos.
“A reconciliação é hoje um apelo que vem da inteira humanidade afligida por conflitos e violência. O desejo de plena comunhão entre todos os que creem em Jesus Cristo é sempre acompanhado pela busca da fraternidade entre todos os seres humanos”, reforçou.
Perante os líderes cristãos de todo o Médio Oriente, o Santo Padre sublinhou a ideia de fraternidade universal e condenou o uso da religião para justificar a violência.
“Existe uma fraternidade e sororidade universal, que não depende da etnia, nacionalidade, religião ou opinião. Por sua natureza, as religiões são depositárias desta verdade e deveriam encorajar as pessoas, os grupos humanos e os povos a reconhecê-la e a praticá-la”, afirmou.
“O uso da religião para justificar a guerra e a violência, assim como qualquer forma de fundamentalismo e fanatismo, deve ser rejeitado com veemência, enquanto os caminhos a seguir são os do encontro fraterno, do diálogo e da colaboração”, acrescentou.
A concluir, o Papa expressou a sua gratidão ao patriarca ecuménico de Constantinopla (Igreja Ortodoxa) e a todos os líderes religiosos.
“Estou profundamente grato a Sua Santidade Bartolomeu, que, com grande sabedoria e visão, decidiu celebrar conjuntamente o 1.700.º aniversário do Concílio de Niceia precisamente no local onde este teve lugar. Agradeço também, de forma calorosa, aos chefes das Igrejas e aos representantes das Comunhões Cristãs mundiais que aceitaram o convite para participar neste evento”, concluiu.