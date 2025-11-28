Líbano aguarda Leão XIV com muita expectativa

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) diz que a visita do Papa Leão XIV ao Líbano está a ser aguardada com grande expectativa.

De acordo com a fundação pontifícia, a Igreja local espera que a presença do Santo Padre ajude a “curar feridas”, a promover a paz e a trazer justiça às vítimas da explosão do porto de Beirute, em 2020 — um caso que continua sem respostas.

O país ainda sofre com as consequências da crise económica e dos conflitos dos últimos anos. Para os cristãos libaneses, a visita do Papa é um sinal de esperança e mostra que o Líbano “não foi esquecido”.

Durante uma conferência organizada pela Fundação AIS Internacional, o arcebispo melquita de Beirute, D. Georges Wadih Bacouni, destacou o significado especial das visitas do Papa ao Memorial das Vítimas da Explosão do Porto de Beirute e ao Hospital Psiquiátrico do Mosteiro da Santa Cruz.

“Estas visitas são excecionais, pois não é algo que os papas costumem fazer”, explicou o arcebispo. “Quando o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI vieram ao Líbano, não visitaram locais de dor ou centros que cuidam dos mais vulneráveis”.

Segundo D. Bacouni, o povo libanês sente-se profundamente tocado.

“Eles sentem que o Papa está a aproximar-se das suas feridas e das pessoas que mais sofrem. A mensagem é clara: a sua dor não foi esquecida”, afirmou.

O Papa Leão XIV incluiu o Líbano na sua primeira viagem internacional, que também passa pela Turquia. A visita acontece apesar da instabilidade recente, incluindo confrontos entre Israel e o Hezbollah no sul do país.

Questionado sobre a segurança, o arcebispo Bacouni garantiu que tudo está sob controlo.

“Os preparativos foram feitos em conjunto com o Vaticano e as forças de segurança libanesas. A situação é totalmente segura”, afirmou.

O Papa Leão XIV chegará ao Líbano no domingo, 30 de novembro, e regressará a Roma no dia 2 de dezembro. Além das visitas ao memorial e ao hospital, vai rezar no túmulo de São Charbel e reunir-se com líderes políticos e religiosos.

