​Morreu o padre Luciano Cristino, dinamizador da documentação crítica de Fátima

28 nov, 2025 - 23:44 • Ricardo Vieira
O padre Luciano Cristino, estudioso e dinamizador da documentação crítica de Fátima, morreu esta sexta-feira aos 87 anos, anunciou o Santuário de Fátima.
O antigo diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima é considerado um dos precursores da sistematização histórica das aparições e da mensagem de Fátima.
O padre Luciano Cristino dedicou a vida ao estudo de temáticas ligadas à história e mensagem das aparições de Fátima.
Em entrevista à “Voz da Fátima”, contou que a primeira vez que foi à Cova da Iria ainda era recém-nascido, no dia 13 de maio de 1939.