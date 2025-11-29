Ouvir
A agenda inteiramente religiosa de Leão XIV na Turquia

29 nov, 2025 - 00:16 • Aura Miguel, enviada da Renascença à Turquia

Leão XIV será o quarto Papa a entrar na Mesquita Azul, em Istambul. Depois, segue para um conjunto de visitas ecuménicas.

O terceiro dia de Leão XIV na Turquia começa, este sábado de manhã, com uma visita à famosa Mesquita Azul.

Será o quarto Papa a entrar neste local (Paulo VI veio a Istambul, em 1967, mas não entrou na mesquita).

Neste templo, o Papa Leão XIV será acolhido ao mais alto nível pelo presidente para os assuntos religiosos, ambos já se tinham reunido em Ancara, no dia da chegada.

O encontro desta manhã, de carácter inter-religioso, será breve e sem discursos.

Depois, segue para um conjunto de visitas ecuménicas.

Primeiro, encontra os chefes das igrejas siro-ortodoxa e ortodoxa de Antioquia; e, ao início da tarde, será a vez do patriarca Bartolomeu.

O encontro vai decorrer na Igreja Patriarcal de São Jorge, considerada a sede mais alta da ortodoxia em todo o mundo. E aqui, Leão XIV participa num momento de oração litúrgica de louvor.

Ainda neste sábado, o Papa celebra missa para a pequena comunidade católica num pavilhão desportivo polivalente.

Será, certamente, uma manifestação de fé viva e muito participada, tendo em conta a variedade de línguas a usar nesta celebração: armeno, aramaico, turco, árabe e inglês.

