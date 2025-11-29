Bispo de Beja convida a diocese a viver o Advento como tempo de esperança e recomeço

D. Fernando Paiva dirige à Diocese de Beja uma mensagem de Advento marcada pelo convite à esperança, à vigilância e à redescoberta da presença de Deus no quotidiano.

Com o início do novo ano litúrgico, o prelado recorda que “entramos num verdadeiro dom de Deus que deseja revelar-se novamente no mistério de Cristo através da Palavra e dos Sacramentos”, evocando as palavras do Papa Bento XVI em 2007.

Segundo o bispo de Beja, este tempo litúrgico “oferece-nos a possibilidade de um autêntico recomeço” e é uma oportunidade “de reabrirmos o coração à graça divina e de retomarmos, em Igreja, o caminho que o Senhor continuamente nos propõe”.

D. Fernando Paiva sublinha que o Advento é “por excelência, o tempo da esperança” e desafia os fiéis a vivê-lo intensamente, “caminhando juntos na esperança, como nos propomos neste ano pastoral”.

Num mundo “tão marcado por divisões, tensões e conflitos”, o bispo lembra que “Deus nunca deixa de vir ao encontro do seu povo, trazendo paz, consolação e coragem”.

O Advento, acrescenta, é também “um tempo de vigilância e de alegre expectativa”, que recorda aos cristãos que “Deus vem ao nosso encontro não só no Natal, mas em todos os dias da nossa vida”.

D. Fernando Paiva convida os crentes a manter uma atitude de vigilância confiante: “Somos homens e mulheres que aguardam com confiante vigilância aquele que veio, que vem e que há de vir”.

Este tempo, prossegue, “convida-nos a cultivar esta disposição interior, esperar e acolher o Senhor que se fez próximo na encarnação e que diariamente visita a nossa vida na palavra, nos sacramentos e nos irmãos, e que um dia virá em plenitude na glória”.

O bispo de Beja conclui a sua mensagem expressando um desejo: “Que este seja um tempo particularmente favorável para acolher o Príncipe da Paz, implorando-lhe o dom da reconciliação, da unidade e da paz”.

D. Fernando Paiva deseja ainda “a cada um e a todas as comunidades da diocese um Advento fecundo, vivido na simplicidade, na esperança e na alegria vigilante”. E pede a intercessão de Maria e de São José: “Que Maria, mulher da espera confiante e Mãe do Salvador, nos acompanhe e inspire, e que São José, nosso padroeiro, nos guarde neste caminho de preparação para o Natal do Senhor”.