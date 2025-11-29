Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Advento-Natal

Bispo de Beja convida a diocese a viver o Advento como tempo de esperança e recomeço

29 nov, 2025 - 18:18 • Olímpia Mairos

Num mundo “tão marcado por divisões, tensões e conflitos”, D. Fernando Paiva lembra que “Deus nunca deixa de vir ao encontro do seu povo, trazendo paz, consolação e coragem”.

A+ / A-

D. Fernando Paiva dirige à Diocese de Beja uma mensagem de Advento marcada pelo convite à esperança, à vigilância e à redescoberta da presença de Deus no quotidiano.

Com o início do novo ano litúrgico, o prelado recorda que “entramos num verdadeiro dom de Deus que deseja revelar-se novamente no mistério de Cristo através da Palavra e dos Sacramentos”, evocando as palavras do Papa Bento XVI em 2007.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o bispo de Beja, este tempo litúrgico “oferece-nos a possibilidade de um autêntico recomeço” e é uma oportunidade “de reabrirmos o coração à graça divina e de retomarmos, em Igreja, o caminho que o Senhor continuamente nos propõe”.

D. Fernando Paiva sublinha que o Advento é “por excelência, o tempo da esperança” e desafia os fiéis a vivê-lo intensamente, “caminhando juntos na esperança, como nos propomos neste ano pastoral”.

Num mundo “tão marcado por divisões, tensões e conflitos”, o bispo lembra que “Deus nunca deixa de vir ao encontro do seu povo, trazendo paz, consolação e coragem”.

O Advento, acrescenta, é também “um tempo de vigilância e de alegre expectativa”, que recorda aos cristãos que “Deus vem ao nosso encontro não só no Natal, mas em todos os dias da nossa vida”.

D. Fernando Paiva convida os crentes a manter uma atitude de vigilância confiante: “Somos homens e mulheres que aguardam com confiante vigilância aquele que veio, que vem e que há de vir”.

Este tempo, prossegue, “convida-nos a cultivar esta disposição interior, esperar e acolher o Senhor que se fez próximo na encarnação e que diariamente visita a nossa vida na palavra, nos sacramentos e nos irmãos, e que um dia virá em plenitude na glória”.

O bispo de Beja conclui a sua mensagem expressando um desejo: “Que este seja um tempo particularmente favorável para acolher o Príncipe da Paz, implorando-lhe o dom da reconciliação, da unidade e da paz”.

D. Fernando Paiva deseja ainda “a cada um e a todas as comunidades da diocese um Advento fecundo, vivido na simplicidade, na esperança e na alegria vigilante”. E pede a intercessão de Maria e de São José: “Que Maria, mulher da espera confiante e Mãe do Salvador, nos acompanhe e inspire, e que São José, nosso padroeiro, nos guarde neste caminho de preparação para o Natal do Senhor”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira