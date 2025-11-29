Bispo do Funchal convida fiéis a viver o Advento como caminho de encontro com Jesus

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, convida os fiéis a viver o Advento como um tempo de encontro com Jesus e de preparação espiritual para o Natal.

Na sua mensagem para este tempo litúrgico, o prelado sublinha que o Advento “é caminho para o Natal” e um apelo à conversão interior.

“O Advento é caminho para o Natal. É convite a fazer da nossa vida um caminho, uma peregrinação para encontrar Jesus. Ele não está distante”, afirma D. Nuno Brás.

Citando o Papa Leão XIII, o bispo recorda que Deus quis tornar-se próximo da humanidade através da fragilidade de uma criança.

“Como afirmou o Papa Leão XIII, para se tornar próximo e acessível aos homens, Deus revelou-se nos olhos confiantes de uma criança”, refere.

Na sua mensagem, o bispo do Funchal alerta ainda para o risco de o sentido cristão do Natal se perder entre as festas e o consumismo.

“Por entre as festas, os presentes, as músicas, não tenhamos medo de ir ao seu encontro, de cruzar o nosso olhar com o menino do presépio, de permitir que ele converta o nosso coração”, sublinha.

Este ano, a renúncia do Advento na Diocese do Funchal será destinada aos cristãos da Faixa de Gaza.

“A recolher no Domingo de Reis, será enviada para os cristãos de Gaza, participando desse modo na reconstrução, não apenas dos edifícios destruídos pela guerra, mas sobretudo da vida das pessoas feridas na alma e na esperança”, explica D. Nuno Brás.