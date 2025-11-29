Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bispo do Funchal convida fiéis a viver o Advento como caminho de encontro com Jesus

29 nov, 2025 - 22:17 • Olímpia Mairos

D. Nuno Brás destina a renuncia de Advento, a recolher no domingo de Reis, aos cristãos de Gaza.

A+ / A-

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, convida os fiéis a viver o Advento como um tempo de encontro com Jesus e de preparação espiritual para o Natal.

Na sua mensagem para este tempo litúrgico, o prelado sublinha que o Advento “é caminho para o Natal” e um apelo à conversão interior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O Advento é caminho para o Natal. É convite a fazer da nossa vida um caminho, uma peregrinação para encontrar Jesus. Ele não está distante”, afirma D. Nuno Brás.

Citando o Papa Leão XIII, o bispo recorda que Deus quis tornar-se próximo da humanidade através da fragilidade de uma criança.

“Como afirmou o Papa Leão XIII, para se tornar próximo e acessível aos homens, Deus revelou-se nos olhos confiantes de uma criança”, refere.

Na sua mensagem, o bispo do Funchal alerta ainda para o risco de o sentido cristão do Natal se perder entre as festas e o consumismo.

Por entre as festas, os presentes, as músicas, não tenhamos medo de ir ao seu encontro, de cruzar o nosso olhar com o menino do presépio, de permitir que ele converta o nosso coração”, sublinha.

Este ano, a renúncia do Advento na Diocese do Funchal será destinada aos cristãos da Faixa de Gaza.

“A recolher no Domingo de Reis, será enviada para os cristãos de Gaza, participando desse modo na reconstrução, não apenas dos edifícios destruídos pela guerra, mas sobretudo da vida das pessoas feridas na alma e na esperança”, explica D. Nuno Brás.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira