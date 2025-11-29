Ouvir
Papa na Turquia

Leão XIV aos católicos na Turquia: construam pontes de unidade com todos

29 nov, 2025 - 15:55 • Aura Miguel , enviada especial da Renascença

O Papa escolheu a Turquia, país predominantemente muçulmano, como a sua primeira viagem apostólica.

O Papa Leão XIV, de viagem à Turquia, celebrou missa, na tarde deste sábado, para uma entusiasta e multifacetada comunidade católica que vive no país (oficialmente, os católicos são apenas 0,04% da população).

Acolhido entre cantos religiosos ao estilo do Médio Oriente, os fiéis ouviram de Leão XIV palavras de incentivo e confirmação da fé.

“Quanta necessidade de paz, unidade e reconciliação existe à nossa volta, dentro de nós e entre nós! Como podemos contribuir para corresponder a esta exigência?”, interrogou-se o Papa, que recorreu ao símbolo da ponte que integra o símbolo desta viagem apostólica para deixar um conselho.

"A ponte também nos faz lembrar o famoso e grande viaduto que, nesta cidade, atravessa o Estreito de Bósforo e une dois continentes: a Ásia e a Europa. (…) A sua extensão através do Estreito faz-nos pensar na importância dos nossos comuns esforços em construir pontes de unidade em três níveis: dentro da comunidade, nas relações ecuménicas com os membros de outras Confissões cristãs e no encontro com os irmãos e irmãs pertencentes a outras religiões”, pediu o pontífice.

Aos católicos, Leão XIV pediu que a renovem na fé a força do testemunho e se empenhem em fortalecer os laços que os unem, “para nos enriquecermos mutuamente e sermos, diante do mundo, um sinal crível do amor universal e infinito do Senhor.”

Ao reconhecer que “vivemos num mundo em que, com demasiada frequência, a religião é usada para justificar guerras e atrocidades”, o Santo Padre pediu aos católicos desta região para “caminhar juntos, valorizando o que nos une, derrubando os muros do preconceito e da desconfiança, promovendo o conhecimento e a estima recíproca, para dar a todos uma forte mensagem de esperança e um convite a tornarem-se 'operadores de paz'".

