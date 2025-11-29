​Papa Leão XIV dedica a manhã deste sábado aos não católicos

O Papa Leão XIV começou este dia de sábado com uma visita à Mesquita Azul. Acolhido ao mais alto nível pelo presidente para os assuntos religiosos e dois imãs, o pontífice tirou os sapatos à entrada, tal como todos os que o acompanharam no interior deste magnífico templo. De meias brancas, percorreu o interior da histórica mesquita construída entre 1609 e 1617 pelo sultão Ahmed I, com o objectivo de se tornar o lugar de culto mais importante do Império Otomano.

O muezim Asgin Tunca foi o guia de Leão XIV, explicando, em inglês, todos os detalhes da mesquita com os seus 21.043 mosaicos em tons turquesa. “Foi uma visita muito amigável e o Papa fez algumas perguntas”, disse, depois, aos jornalistas.

Apesar de o programa prever um “breve momento de oração silenciosa”, não foi visível qualquer pausa de oração. “Se rezou, não sei”, comentou o muezim.

No final da visita, a Santa Sé informou que “o Papa viveu a visita à mesquita em silêncio, em espírito de recolhimento e de escuta, com profundo respeito pelo lugar da fé de quantos se recolhem ali em oração”.

Depois da Mesquita Azul, o Santo Padre passou o resto da manhã na igreja ortodoxa siriaca de Mor Ephrem, para um encontro ecuménico, à porta fechada, com 16 chefes de igrejas e comunidades cristãs. Sentados à volta de uma mesa, cada um dos líderes religiosos teve oportunidade de contribuir com uma intervenção e o discurso final coube ao Papa. No final deste encontro privado, todos rezaram o Pai-nosso.

Ainda esta tarde, antes da missa que celebra num pavilhão multiusos, Leão XIV desloca-se à sede do patriarcado ortodoxo de Constantinopla, para um momento de oração, seguido da assinatura uma Declaração conjunta com o patriarca Bartolomeu.