Ouvir
  • Edição da Noite
  • 29 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Papa Leão XIV dedica a manhã deste sábado aos não católicos

29 nov, 2025 - 08:15 • Aura Miguel , enviada da Renascença

Visita à Mesquita Azul abriu o programa do dia.

A+ / A-
Leão XIV descalçou-se para visitar a Mesquita Azul. Foto: Ercin Erturk/Reuters
Leão XIV descalçou-se para visitar a Mesquita Azul. Foto: Ercin Erturk/Reuters
Chegada à Mesquita Azul. Foto: Kemal Aslan/Reuters
Chegada à Mesquita Azul. Foto: Kemal Aslan/Reuters

O Papa Leão XIV começou este dia de sábado com uma visita à Mesquita Azul. Acolhido ao mais alto nível pelo presidente para os assuntos religiosos e dois imãs, o pontífice tirou os sapatos à entrada, tal como todos os que o acompanharam no interior deste magnífico templo. De meias brancas, percorreu o interior da histórica mesquita construída entre 1609 e 1617 pelo sultão Ahmed I, com o objectivo de se tornar o lugar de culto mais importante do Império Otomano.

O muezim Asgin Tunca foi o guia de Leão XIV, explicando, em inglês, todos os detalhes da mesquita com os seus 21.043 mosaicos em tons turquesa. “Foi uma visita muito amigável e o Papa fez algumas perguntas”, disse, depois, aos jornalistas.

Apesar de o programa prever um “breve momento de oração silenciosa”, não foi visível qualquer pausa de oração. “Se rezou, não sei”, comentou o muezim.

No final da visita, a Santa Sé informou que “o Papa viveu a visita à mesquita em silêncio, em espírito de recolhimento e de escuta, com profundo respeito pelo lugar da fé de quantos se recolhem ali em oração”.

Depois da Mesquita Azul, o Santo Padre passou o resto da manhã na igreja ortodoxa siriaca de Mor Ephrem, para um encontro ecuménico, à porta fechada, com 16 chefes de igrejas e comunidades cristãs. Sentados à volta de uma mesa, cada um dos líderes religiosos teve oportunidade de contribuir com uma intervenção e o discurso final coube ao Papa. No final deste encontro privado, todos rezaram o Pai-nosso.

Ainda esta tarde, antes da missa que celebra num pavilhão multiusos, Leão XIV desloca-se à sede do patriarcado ortodoxo de Constantinopla, para um momento de oração, seguido da assinatura uma Declaração conjunta com o patriarca Bartolomeu.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 29 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira