Papa ​Leão XIV e patriarca Bartolomeu pedem novos passos para a unidade

“Ao entrar nesta igreja, senti uma grande emoção, pois estou consciente de que sigo os passos dos Papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco”, disse Leão XIV, ao chegar à sede do patriarcado do ecuménico de Constantinopla. Acolhido por Bartolomeu, na histórica catedral ortodoxa de São Jorge, o Santo Padre disse ao seu anfitrião estar consciente da “amizade sincera e fraterna baseada na fé partilhada e numa visão comum de muitos dos principais desafios da Igreja e do mundo” que os Papas anteriores mantiveram com Bartolomeu. “Estou certo de que o nosso encontro também contribuirá para fortalecer os laços da nossa amizade, que já começou a aprofundar-se quando nos conhecemos na inauguração do meu ministério como Bispo de Roma, especialmente durante a solene celebração da Santa Eucaristia, na qual Vossa Santidade teve a gentileza de estar presente”. disse Prevost. Nesta breve saudação, Leão XIV sublinhou o significado da celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, acontecimento que deve reforçar “o nosso compromisso de buscar e restaurar a plena comunhão entre todos os cristãos, uma tarefa que empreendemos com a ajuda de Deus”.

Uma data comum para a Páscoa? Após um momento de oração conjunta de louvor, Leão XIV e Bartolomeu assinaram uma Declaração Conjunta. O propósito de comemorar os 1700 do Concílio de Niceia não é apenas recordar a sua importância histórica, “mas estimular-nos a estar continuamente abertos ao mesmo Espírito Santo que falou através de Niceia, enquanto enfrentamos os muitos desafios do nosso tempo”, lê-se no texto. A partir da confissão comum, que é o Credo, “podemos enfrentar juntos os desafios partilhados no testemunho da fé professada em Niceia, com respeito mútuo, e trabalhar em conjunto em vista de soluções concretas, com esperança genuína”. Os signatários deste documento dizem estar “convencidos de que a comemoração deste importante aniversário pode inspirar novos e corajosos passos no caminho rumo à unidade” e, a pensar neste percurso, “é nosso desejo comum continuar o processo para alcançar um data comum a todos e celebrarmos juntosda Páscoa, a Festa das Festas”.