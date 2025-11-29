Ouvir
Papa na Turquia

Papa ​Leão XIV e patriarca Bartolomeu pedem novos passos para a unidade

29 nov, 2025 - 14:07 • Aura Miguel , enviada da Renascença

Na histórica catedral ortodoxa de São Jorge, em Istambul, o Santo Padre disse ao patriarca estar consciente da “amizade sincera e fraterna baseada na fé partilhada e numa visão comum de muitos dos principais desafios da Igreja e do mundo” que os Papas anteriores mantiveram com Bartolomeu.

Na Turquia, Papa ​Leão XIV e patriarca Bartolomeu pedem novos passos para a unidade
Veja o vídeo do encontro.

“Ao entrar nesta igreja, senti uma grande emoção, pois estou consciente de que sigo os passos dos Papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco”, disse Leão XIV, ao chegar à sede do patriarcado do ecuménico de Constantinopla.

Acolhido por Bartolomeu, na histórica catedral ortodoxa de São Jorge, o Santo Padre disse ao seu anfitrião estar consciente da “amizade sincera e fraterna baseada na fé partilhada e numa visão comum de muitos dos principais desafios da Igreja e do mundo” que os Papas anteriores mantiveram com Bartolomeu.

“Estou certo de que o nosso encontro também contribuirá para fortalecer os laços da nossa amizade, que já começou a aprofundar-se quando nos conhecemos na inauguração do meu ministério como Bispo de Roma, especialmente durante a solene celebração da Santa Eucaristia, na qual Vossa Santidade teve a gentileza de estar presente”. disse Prevost.

Nesta breve saudação, Leão XIV sublinhou o significado da celebração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, acontecimento que deve reforçar “o nosso compromisso de buscar e restaurar a plena comunhão entre todos os cristãos, uma tarefa que empreendemos com a ajuda de Deus”.

Uma data comum para a Páscoa?

Após um momento de oração conjunta de louvor, Leão XIV e Bartolomeu assinaram uma Declaração Conjunta. O propósito de comemorar os 1700 do Concílio de Niceia não é apenas recordar a sua importância histórica, “mas estimular-nos a estar continuamente abertos ao mesmo Espírito Santo que falou através de Niceia, enquanto enfrentamos os muitos desafios do nosso tempo”, lê-se no texto.

A partir da confissão comum, que é o Credo, “podemos enfrentar juntos os desafios partilhados no testemunho da fé professada em Niceia, com respeito mútuo, e trabalhar em conjunto em vista de soluções concretas, com esperança genuína”.

Os signatários deste documento dizem estar “convencidos de que a comemoração deste importante aniversário pode inspirar novos e corajosos passos no caminho rumo à unidade” e, a pensar neste percurso, “é nosso desejo comum continuar o processo para alcançar um data comum a todos e celebrarmos juntosda Páscoa, a Festa das Festas”.

Sem nomear algumas ausências de peso, como as delegações ortodoxas russa e de Jerusalém, a Declaração Conjunta exorta os cristãos que "ainda hesitam, perante qualquer forma de diálogo, a ouvirem o que o Espírito diz às Igrejas urgindo-nos, nas circunstâncias atuais da história, a apresentar ao mundo um testemunho renovado de paz, reconciliação e unidade”.

O Santo Padre e o Patriarca ortodoxo de Constantinopla não escondem a preocupação pelo que se passa no mundo. “Tragicamente, em muitas regiões do nosso planeta, conflitos e violência continuam a destruir as vidas de tantas pessoas. Apelamos àqueles que têm responsabilidades civis e políticas para que façam tudo o que for possível para garantir que a tragédia da guerra cesse imediatamente e pedimos a todas as pessoas de boa vontade que apoiem o nosso apelo”.

Os dois signatários rejeitam “qualquer uso da religião e do nome de Deus para justificar a violência”. E acreditam num diálogo inter-religioso autêntico, “sem perder a esperança de que Deus não abandonará a humanidade”.

Saiba Mais
