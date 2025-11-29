Problema nos Airbus afeta avião do Papa

O avião do Papa - um Airbus A320 - não escapa ao problema que obrigou à recolha de milhares de aeronaves para uma atualização de “software”.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse que um técnico viajou já de Roma para Istambul de modo a proceder às operações necessárias para que Leão XIV viaje amanhã, domingo, para o Líbano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este sábado, Leão XIV cumpre, em Istambul, uma agenda dedicada aos não católicos.

A jornada começou com uma visita à Mesquita Azul. Acolhido ao mais alto nível pelo presidente para os assuntos religiosos e dois imãs, o pontífice tirou os sapatos à entrada, tal como todos os que o acompanharam no interior deste magnífico templo.

De meias brancas, percorreu o interior da histórica mesquita construída entre 1609 e 1617 pelo sultão Ahmed I, com o objectivo de se tornar o lugar de culto mais importante do Império Otomano.

O muezim Asgin Tunca foi o guia de Leão XIV, explicando, em inglês, todos os detalhes da mesquita com os seus 21.043 mosaicos em tons turquesa. “Foi uma visita muito amigável e o Papa fez algumas perguntas”, disse, depois, aos jornalistas.

Apesar de o programa prever um “breve momento de oração silenciosa”, não foi visível qualquer pausa de oração. “Se rezou, não sei”, comentou o muezim.

No final da visita, a Santa Sé informou que “o Papa viveu a visita à mesquita em silêncio, em espírito de recolhimento e de escuta, com profundo respeito pelo lugar da fé de quantos se recolhem ali em oração”.

Depois da Mesquita Azul, o Papa participou, na igreja ortodoxa siríaca de Mor Ephrem, , num encontro ecuménico, à porta fechada, com 16 chefes de igrejas e comunidades cristãs.

Sentados à volta de uma mesa, cada um dos líderes religiosos teve oportunidade de contribuir com uma intervenção e o discurso final coube ao Papa. No final deste encontro privado, todos rezaram o Pai-nosso.

A Santa Sé revelou, em comunicado, as palavras finais proferidas por Leão XIV: “Depois de agradecer a todos os presentes, o Papa Leão XIV retomou o valor do Concílio de Niceia e da celebração de ontem, cujo centro era o Evangelho da Encarnação.”

“O Papa pediu e assegurou orações para que surjam novos encontros e momentos como os que se viveram, mesmo com aquelas Igrejas que não puderam estar presentes”.

A Santa Sé revela que o Santo Padre sublinhou o primado da evangelização e do anúncio e recordou como “as divisões entre os cristãos são um obstáculo ao seu testemunho”.

Por fim, Leão XIV “convidou a percorrerem juntos a viagem espiritual que conduz ao Jubileu da Redenção em 2033, na perspectiva de um regresso a Jerusalém, no Cenáculo, local do Última Ceia de Jesus com os seus discípulos, onde Ele lavou os pés, e local do Pentecostes, uma viagem que conduza à plena unidade, citando o seu lema episcopal: ‘In Illo Uno Unum’ (Em Cristo somos um)”

Esta tarde o Papa assina, na sede do patriarcado ortodoxo, uma Declaração Conjunta com o patriarca Bartolomeu, cujo texto ainda não foi divulgado.