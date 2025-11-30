D. Américo Aguiar reza no cemitério de Alhos Vedros com a comunidade e pede perdão para autores do ato “violento e desumano”

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, deslocou-se este domingo ao cemitério de Alhos Vedros, onde recitou uma oração de desagravo pela profanação das sepulturas ocorrida durante a semana passada, classificando o ato como “violento e desumano”.

Após a eucaristia dominical junto da comunidade local, o prelado convidou os fiéis a acompanhá-lo até ao cemitério para rezarem juntos a oração de desagravo que compôs para este momento.

Na sua prece, D. Américo Aguiar começou por recordar a gravidade do sucedido: “Neste lugar sagrado onde repousam aqueles que nos precederam, vimos hoje com o coração ferido pela violência e profanação que atingiu os nossos irmãos defuntos”.

O cardeal D. Américo Aguiar apelou ao perdão e à conversão dos responsáveis pelo ato, pedindo a Deus que perdoe “aqueles que cometeram este sacrilégio” e que ilumine “as suas consciências” e converta os seus corações.

“Purifica este lugar de toda a ofensa e devolve-nos a paz que vem de Ti”, pediu o prelado.

A oração terminou com uma invocação a Cristo: “Senhor Jesus Cristo, que pela Tua sepultura santificaste o repouso dos nossos mortos, acolhe esta oração de desagravo e derrama sobre este lugar a luz da Tua paz”.