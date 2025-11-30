Ouvir
D. Américo Aguiar reza no cemitério de Alhos Vedros com a comunidade e pede perdão para autores do ato “violento e desumano”

30 nov, 2025 - 17:30 • Olímpia Mairos

O bispo de Setúbal presidiu à eucaristia em Alhos Vedros e, no cemitério local, recitou uma oração de desagravo pela profanação das sepulturas.

D. Américo Aguiar reza no cemitério de Alhos Vedros após profanação e pede perdão para autores do ato “violento e desumano”. Foto: Ricardo Perna/Diocese de Setúbal
O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, deslocou-se este domingo ao cemitério de Alhos Vedros, onde recitou uma oração de desagravo pela profanação das sepulturas ocorrida durante a semana passada, classificando o ato como “violento e desumano”.

Após a eucaristia dominical junto da comunidade local, o prelado convidou os fiéis a acompanhá-lo até ao cemitério para rezarem juntos a oração de desagravo que compôs para este momento.

Na sua prece, D. Américo Aguiar começou por recordar a gravidade do sucedido: “Neste lugar sagrado onde repousam aqueles que nos precederam, vimos hoje com o coração ferido pela violência e profanação que atingiu os nossos irmãos defuntos”.

O cardeal D. Américo Aguiar apelou ao perdão e à conversão dos responsáveis pelo ato, pedindo a Deus que perdoe “aqueles que cometeram este sacrilégio” e que ilumine “as suas consciências” e converta os seus corações.

“Purifica este lugar de toda a ofensa e devolve-nos a paz que vem de Ti”, pediu o prelado.

A oração terminou com uma invocação a Cristo: “Senhor Jesus Cristo, que pela Tua sepultura santificaste o repouso dos nossos mortos, acolhe esta oração de desagravo e derrama sobre este lugar a luz da Tua paz”.

A oração comunitária acontece na sequência dos incidentes ocorridos na última semana, quando dezenas de jazigos e sepulturas foram vandalizados e alvo de furtos no cemitério de Alhos Vedros, no concelho da Moita. A Diocese de Setúbal já tinha condenado os atos, expressando “profunda tristeza” e solidariedade para com as famílias atingidas.

Na homilia da eucaristia, D. Américo Aguiar apelou à construção de um caminho de Advento que aproxime o mundo da paz, para que acontecimentos tão terríveis e “desumanos” como os que atingiram esta comunidade não se repitam.

