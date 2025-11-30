Jorge Pina Cabral: "Quem fica com os que estão a sofrer são os cristãos"

O presidente do Conselho Português das Igrejas Cristãs (COPIC), D. Jorge Pina Cabral, destaca, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, o trabalho dos cristãos em zonas de conflito. “Em zonas de guerra, como é o caso de Gaza, no próprio Sudão ou no norte de Moçambique, percebemos que, verdadeiramente, quem fica com aqueles que estão a sofrer são os cristãos, são as igrejas, são as suas missões, são as suas comunidades”, declara o bispo anglicano. "É muito importante que as figuras, os líderes religiosos possam, efetivamente, denunciar o que está mal e propor novos caminhos”, pelo que a presença do Papa Leão XIV, por estes dias, na Turquia e no Líbano, para além da importância que tem para o movimento ecuménico, ajuda ao mesmo tempo a “apontar para o caminho que urge fazer para o futuro”. Nesta entrevista por ocasião da viagem do Papa a Oriente, Jorge Pina Cabral revela também a preocupação das Igrejas cristãs com a imigração, sublinhando o facto de a edição portuguesa da Carta Ecuménica que será publicada em janeiro estabelecer “um compromisso de ação na área da migração”. O bispo da Igreja Lusitana de Comunhão Anglicana adianta que o documento da responsabilidade da Conferência Episcopal Portuguesa e do Conselho das Igrejas Cristãs tem como uma das suas prioridades a "união de esforços na defesa da dignidade do migrante". Num momento em que "algumas vozes procuram ostracizar" os imigrantes, Pina Cabral diz que se tonou um imperativo defender "aqueles que são diferentes" e garante que as Igrejas estão unidas na defesa e no acolhimento dos que chegam de outros países.

"É nos locais de conflito que nós percebemos a presença de Deus e das igrejas num testemunho de vida total que muitas vezes é um testemunho de mártires"

Comecemos por este momento histórico na Turquia. O Papa Leão XIV escolheu assinalar os 1700 anos do Concílio de Niceia no terreno, no Oriente. Sendo este o Concílio que nos deu o credo, que ainda hoje une a maioria das igrejas cristãs, que leitura faz deste gesto do Papa? É um sinal mais forte para o movimento ecuménico? Eu penso que sim, na medida em que sabemos que o Papa Leão XIV, nesta sua deslocação à Turquia, teve um encontro com o Patriarca Bartolomeu e participou em diversas celebrações ecuménicas e tudo isso tem um significado muito importante. E a sua presença na cidade de İznik, que é a antiga Niceia, marca a importância do Credo de Niceia para todas as igrejas e para a identidade cristã. Esta ida do Papa ao Oriente permite, de certo modo, que os dois pulmões da Igreja de Cristo, o pulmão ocidental e o pulmão oriental, se reúnam e estreitem também os seus laços, afirmando o Credo de Niceia como uma base e um critério de referência para o caminhar das igrejas. Aliás, há uma expressão muito bonita que o Papa usa na sua Carta Apostólica, que é "unidade na trindade e trindade na unidade", ou seja, há uma unidade que nos identifica, que é a unidade que provém da família da Santíssima Trindade, mas é uma unidade que deve ser vivida na diversidade das diversas tradições eclesiais. Esta expressão "unidade na trindade e trindade na unidade" pressupõe também que, acima de tudo, nesta viagem em que se invoca o Concílio, o Papa está a apontar para o caminho que urge fazer, que é um caminho de integração, da diversidade das igrejas e das diversas tradições, com os seus carismas e os seus dons e recursos.

"Há uma unidade que nos identifica, que é a unidade que provém da família da Santíssima Trindade, mas é uma unidade que deve ser vivida na diversidade das diversas tradições eclesiais"

Estava a falar de algo que o Papa levou na bagagem para esta viagem, a Carta Apostólica na unidade da fé. Nesse documento, Leão XIV faz votos para que os cristãos sejam sinal de paz e instrumento de reconciliação. Num mundo tão fragmentado como o nosso, as igrejas cristãs têm conseguido ser esse instrumento? Eu penso que sim. Quem está atento ao papel das diversas igrejas, nomeadamente em conflitos de guerra, em zonas de guerra, como é o caso de Gaza, no próprio Sudão, no norte de Moçambique e em muitos outros sítios, percebe que, verdadeiramente, quem fica com aqueles que estão a sofrer são os cristãos, são as igrejas, são as suas missões, são as suas comunidades. E nesse ficar, que é, no fundo, uma vivência encarnada da fé, os cristãos e as igrejas ajudam aqueles que sofrem e procuram ser também instrumentos de reconciliação entre as partes envolvidas. Portanto, eu acho que há diversos níveis no trabalhar a paz. Acho que é muito importante que as figuras, os líderes religiosos possam, efetivamente, denunciar aquilo que está mal, propor novos caminhos, mas há uma presença efetiva dos cristãos junto daqueles que sofrem numa procura de reconciliação. E hoje já se percebeu que, ficando e estando com os mais necessitados, a igreja, e neste caso também os cristãos, devem intervir e propor soluções para os conflitos.

"No agir conjunto pela defesa e salvaguarda da criação, exprime-se também a vivência ecuménica entre os cristãos"

O Papa aterra este domingo no Líbano, num contexto de extrema fragilidade regional, por força do conflito em Gaza e também no sul do Líbano. A presença física dos líderes religiosos nestas zonas é apenas simbólica ou acredita que pode, efetivamente, abrir canais diplomáticos que a política tradicional não tem conseguido? Naturalmente, abrirá canais diplomáticos. Sabemos que o Vaticano e as igrejas têm muita influência a estes níveis, mas eu acho também que o simbolismo é muito importante. Tocou-me muito o facto de o Papa também orar naquele lugar que foi um lugar de destruição no porto de Beirute e vai fazer um tempo de silêncio, de recolhimento e de oração. E quando nós sabemos que, passados já cinco anos deste terrível acidente, não houve ainda justiça para aqueles que sofreram, só esse facto de estar é uma forma de se solidarizar com todos aqueles que sofreram e continuam a sofrer com esse terrível desastre que se verificou. Por isso, acho que a presença dos líderes é muito importante. Eu relembro aqui, por exemplo, a presença do Papa Francisco, de Justin Welby e de outros líderes cristãos quando se deslocaram em conjunto ao Sudão do Sul e se reuniram com os chefes das diferentes milícias e, acima de tudo, lhes lavaram os pés. Portanto, há sinais que são muito poderosos que, no seu poder e na sua mensagem, vão para além daquilo que são os tradicionais canais de diplomacia porque a paz cristã visa, efetivamente, a reconciliação, portanto, não apenas uma paz temporária, mas uma paz que busca a transformação do coração e das vidas e, portanto, os líderes religiosos estão a fazer isso. Apraz-me muito que o Papa Leão XIV também se reúna com o Patriarca Bartolomeu I porque aquilo que os líderes puderem fazer em conjunto devem-no fazer em conjunto e isso é um forte sinal para o tempo de hoje.

"O Porto tem uma cultura ecuménica que provém dos anos 60 (…) Essa cultura ecuménica foi passando, graças a Deus, pelos diferentes líderes das igrejas e, nomeadamente, pelos bispos do Porto"

Falou do Líbano onde, recentemente, houve intervenção militar israelita e a pergunta também lembrava Gaza, onde a Igreja Anglicana tem, historicamente, uma presença de solidariedade e de ação social. Como olha para esta situação, este arrastar do conflito? Recentemente, tivemos um membro do nosso colégio que esteve na sexta conferência de fé e ordem, que decorreu no Egito, onde estavam os cristãos de Gaza e ele veio muito impressionado com o testemunho que eles deram. Disseram qualquer coisa como isto: "Não estejam preocupados connosco porque Deus está connosco, o que nós questionamos é onde está a humanidade." Achei muito interessante este pensamento, no sentido de que a presença dos cristãos nestes lugares de destruição é uma presença de esperança. E lembramos que os cristãos e as igrejas dirigem hospitais, dirigem escolas, dirigem todo um conjunto de instituições que permaneceram, apesar de bombardeadas. Por isso, nestes sinais, nestes testemunhos destes mártires poderemos dizer que nós encontramos também a interrogação para a nossa fé para um maior compromisso. É nos locais de conflito que nós percebemos a presença de Deus e das igrejas num testemunho de vida total que muitas vezes é um testemunho de mártires. Como presidente do COPIC acredito que olhe com particular interesse para o que é o ecumenismo no Porto, onde vive, com uma comissão ecuménica própria, que, reconhecidamente, é das mais ativas do país, tem muitas iniciativas, já em dezembro vai ter os cantares ecuménicos de Natal nas ruas. O que é que o Porto tem diferente? O Porto tem uma cultura ecuménica que provém dos anos 60. Para nós compreendermos o tempo de hoje, temos de recuar um bocadinho e perceber que, desde os anos 60, nomeadamente após o impulso dado à unidade dos cristãos pelo Vaticano II, houve figuras das diferentes igrejas ecuménicas que estão no Porto que se começaram a reunir para orar, para se conhecerem e começaram a desbravar um caminho e um trabalho de confiança. Essa cultura ecuménica foi passando, graças a Deus, pelos diferentes líderes das igrejas e, nomeadamente, pelos bispos do Porto e foi sendo assumida também pela presença no grande Porto da igreja metodista, da igreja lusitana, da igreja evangélica alemã e agora, recentemente, também com a igreja ortodoxa.

"A herança que herdámos tem sido alimentada por ações concretas"

Por isso, a herança que herdámos tem sido alimentada por ações concretas e também se soube fazer em cada ano aquilo que nós chamamos de um roteiro ecuménico no Grande Porto que concretiza a vivência ecuménica em várias áreas, desde a área social, a área da oração, a área dos jovens. Portanto, vai dando uma vida e vai tornando o ecumenismo como algo natural a ser vivido, a unidade na diferença, a confiança e as amizades que se geram. Por exemplo, nós iremos agora, em dezembro, fazer uma coisa tão simples como esta que é os líderes das várias igrejas aqui no Porto, juntamente com os membros da Comissão Ecuménica do Porto, encontrarem-se para, na ambiência de Natal, jantarem em conjunto, estarem juntos à volta da mesa. É por aí que passa também o caminho. Porque não é possível replicar esta realidade noutras zonas do país? Ela é replicada. Muitas vezes, não é conhecida. Por exemplo, eu sei que na zona Centro há uma grande relação entre as igrejas e também se traduz numa vivência também muito interessante. O que acontece muitas vezes no nosso país é que a realidade das igrejas é muito diversa. Por exemplo, há igrejas que não estão muito interessadas na questão da vivência ecuménica e, muitas vezes, também faltam parceiros e igrejas que possam se comprometer também nesta unidade. Mas, por exemplo, hoje, na zona da Grande Lisboa, assistimos ao reavivamento ecuménico, com muitas iniciativas que têm acontecido e que têm congregado cristãos de diversas igrejas.

"Os migrantes têm um papel na sociedade portuguesa, dando e recebendo"

Mudamos de tema para uma área onde a convergência ecuménica costuma ser forte: a defesa da criação. O D. Jorge acompanha de perto estas questões e, olhando para os resultados da COP30, sente que os alertas conjuntos das igrejas cristãs, católica, anglicana, ortodoxa estão a ter eco ou há alguma desilusão com a falta de ação política global? Nós sabemos que os cristãos e as diversas igrejas estiveram muito presentes na COP30. Foram diversos os movimentos ecuménicos que estiveram presentes, com celebrações conjuntas, com vigílias, também, e também com propostas. Isso, naturalmente, introduziu na agenda da própria COP e nas decisões que vieram a ser tomadas temáticas que as igrejas souberam também introduzir, como, por exemplo, a questão dos povos indígenas. Portanto, valorizar a riqueza cultural, a própria espiritualidade dos povos indígenas - e estamos a falar em Belém, que é o coração da Amazónia - é também um dos resultados, poderemos dizer assim, das igrejas que se abrem a uma enculturação da fé e que, portanto, também se relacionam com diversos povos indígenas e souberam fazer com que essa voz também estivesse presente na COP. As igrejas têm dado um bom contributo. Sabemos que os resultados ficaram aquém do esperado, nomeadamente pelo facto de não se ter sido ainda definido um calendário para a eliminação das energias fósseis, mas há um caminho que está a ser feito. Lá está: no agir conjunto pela defesa e salvaguarda da criação, exprime-se também a vivência ecuménica entre os cristãos.

"Jesus Cristo acolheu a diferença, ele próprio foi um migrante"