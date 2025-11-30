Leão XIV chega este domingo ao Líbano. “Felizes os construtores de paz” é o mote da visita

30 nov, 2025 - 00:08 • Aura Miguel, enviada especial da Renascença
Unidade, é talvez a palavra-chave mais sugestiva para definir a visita de Leão XIV à Turquia que hoje termina. Antes de partir, ao início da tarde, para o Líbano, a agenda do Papa em Istambul ainda inclui uma visita à Catedral Armena Apostólica e, depois, a participação na Divina Liturgia, na Igreja patriarcal de São Jorge, sede do Patriarcado ortodoxo de Constantinopla, onde já esteve ontem ao lado de Bartolomeu.
No final da solene celebração, que coincide com a festa de Santo André, padroeiro principal deste patriarcado ortodoxo, Leão XIV almoça com Bartolomeu e despede-se da Turquia.
A segunda etapa da viagem cumpre-se esta tarde, quando aterrar no Líbano, perto das 16 horas locais (duas horas mais tarde do que em Lisboa).
Para os cristãos libaneses, a visita do Papa é um (...)
O Santo Padre será acolhido com honras militares, no aeroporto de Beirute. Depois, segue para o Palácio Presidencial, para vários encontros privados com o Presidente da Republica (cristão maronita), com o primeiro-ministro (muçulmano sunita) e o presidente da Assembleia Nacional (muçulmano xiita).
Por fim, o primeiro discurso de Leão XIV no Líbano será proferido pelas 18 horas locais, perante as autoridades políticas, os representantes da sociedade civil e os membros do Corpo diplomático.
O mote escolhido para esta visita apostólica, “Felizes os construtores de paz”, revela a grande expectativa do povo libanês que, apesar das imensas dificuldades e graves problemas, esperam do Papa um encorajamento ao diálogo e à reconciliação, à paz e harmonia entre todas as comunidades.