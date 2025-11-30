Leão XIV chega este domingo ao Líbano. “Felizes os construtores de paz” é o mote da visita

Unidade, é talvez a palavra-chave mais sugestiva para definir a visita de Leão XIV à Turquia que hoje termina. Antes de partir, ao início da tarde, para o Líbano, a agenda do Papa em Istambul ainda inclui uma visita à Catedral Armena Apostólica e, depois, a participação na Divina Liturgia, na Igreja patriarcal de São Jorge, sede do Patriarcado ortodoxo de Constantinopla, onde já esteve ontem ao lado de Bartolomeu.

No final da solene celebração, que coincide com a festa de Santo André, padroeiro principal deste patriarcado ortodoxo, Leão XIV almoça com Bartolomeu e despede-se da Turquia.

A segunda etapa da viagem cumpre-se esta tarde, quando aterrar no Líbano, perto das 16 horas locais (duas horas mais tarde do que em Lisboa).