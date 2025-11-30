​Leão XIV despede-se da Turquia com um renovado apelo à paz

“Neste tempo de violência e conflitos sangrentos, em lugares próximos e distantes, os Católicos e os Ortodoxos são chamados a ser construtores de paz”, disse o Papa ao lado do Patriarca ortodoxo de Constantinopla.

Leão XIV recordou que, sendo um dom de Deus, “a paz pede-se com a oração, penitência, contemplação; com aquela relação viva com o Senhor, que nos ajuda a discernir as palavras, gestos e ações a empreender, para que sejam verdadeiramente ao serviço da paz”.

Recebido com grande solenidade, na Igreja patriarcal de São Jorge, para participar na Divina liturgia e perante as relíquias de São Pedro e de Santo André, cuja festa hoje se assinala, Leão XIV reafirmou o seu desejo de alcançar a unidade.

“Houve muitos mal-entendidos e mesmo conflitos entre cristãos de diferentes Igrejas e Comunidades eclesiais no passado, e ainda existem obstáculos que nos impedem de estar em plena comunhão, mas não devemos recuar no compromisso com a unidade e não podemos deixar de nos considerar irmãos e irmãs em Cristo e amar-nos como tais”, afirmou.

O Papa - que usou uma preciosa estola, bordada em seda e com mais de 600 pérolas, oferecida ontem pelo Patriarca Bartolomeu - reconheceu que muitos passos já foram dados, desde o primeiro encontro entre Paulo VI e o Patriarca Atenágoras e confirmou o desejo de, “em continuidade com o que foi ensinado pelo Concílio Vaticano II e pelos meus Predecessores, prosseguir a plena comunhão entre todos os que são batizados, no respeito pelas legítimas diferenças”.

Leão XIV acrescentou que esta“é uma das prioridades da Igreja Católica, em particular do meu ministério de Bispo de Roma, cujo papel específico a nível da Igreja universal consiste em estar ao serviço de todos para construir e preservar a comunhão e a unidade”.

Bartolomeu condena violência na Ucrânia e Terra Santa

Também o Patriarca Bartolomeu agradeceu o caminho percorrido e afirmou que esta visita “não pode ficar reduzida ao mero protocolo mas deve expressar um empenho concreto e pessoal pela causa da unidade dos Cristãos, com vista à plena comunhão eclesial”.

O Patriarca ecuménico de Constantinopla considerou urgente que todos os cristãos devem condenar a guerra e a violência, de forma inequívoca e urgente.

“Como cristãos, não podemos ser cúmplices do derramamento de sangue em curso na Ucrânia e noutras partes do mundo, nem ficar calados perante o êxodo dos cristãos do berço da cristandade ou ser indiferentes às injustiças sofridas pelos ‘últimos dos irmãos’ de Nosso Senhor”, sublinhou Bartolomeu.

O exemplo corajoso dos arménios

De manhã cedo, antes de se encontrar com o patriarca Bartolomeu, o Santo Padre deslocou-se à Catedral Arménia Apostólica, onde participou num momento de oração.

Leão XIV agradeceu a Deus “o corajoso testemunho cristão do povo Arménio ao longo da história, muitas vezes em circunstâncias trágicas”. Mais de três milhões de arménios foi mortos, no início do século pelo regime otomano.

O Papa agradeceu os laços cada vez mais fraternos que unem a Igreja Apostólica Arménia e a Igreja Católica e apelou para que se reforce o trabalho conjunto com vista à plena comunhão, como pretendia o Papa João Paulo II na sua Encíclica "Ut unum sint".

A visita de Leão XIV à Turquia termina, assim, com um renovado apelo à paz e unidade, reafirmado dezenas de vezes nestes dias. Ao celebrar os 1700 anos do Concílio de Niceia, o desafio está lançado: Leão XIV aponta agora para o Jubileu da Redenção de 2033, na esperança de, até lá, se alcançar a tão desejada unidade.