Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 30 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa LEão XIV

Papa Leão XIV diz que a Turquia tem "um papel importante" para a paz no Médio Oriente e na Ucrânia

30 nov, 2025 - 15:11 • Beatriz Pereira , Aura Miguel com Reuters

O Papa diz esperar que o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, "possa ajudar a promover um diálogo, um cessar-fogo e a encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia".

A+ / A-

O Papa Leão XIV afirmou, este domingo, que a única solução para o conflito de décadas entre Israel e o povo palestiniano deve incluir um Estado palestiniano, reafirmando a posição "de há varios anos" do Vaticano.

"Todos sabemos que, neste momento, Israel ainda não aceita essa solução, mas nós consideramos que é a única solução que poderia resolver o conflito", disse o Papa aos jornalistas, durante a viagem para o Líbano, segunda paragem da sua primeira viagem apostólica.

"Também somos amigos de Israel e procuramos ser uma voz mediadora entre as duas partes, que possa ajudá-las a chegar a uma solução justa para todos", acrescentou.

​Leão XIV despede-se da Turquia com um renovado apelo à paz

​Leão XIV despede-se da Turquia com um renovado apelo à paz

O Papa foi recebido com grande solenidade, na Igre(...)

Leão XIV falou do encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, onde foram discutidos os conflitos entre Israel e a Palestina e ainda entre a Ucrânia e a Rússia.

"A Turquia tem um papel importante a desempenhar. O mesmo aconteceu com a Ucrânia há alguns meses, com a possibilidade de diálogo entre as partes ucraniana e russa. O presidente ajudou muito a reunir as duas partes. Infelizmente, ainda não vimos uma solução", admitiu.

Leão XIV diz esperar que o presidente turco, na sua relação com os presidentes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos, "possa ajudar a promover um diálogo, um cessar-fogo e a encontrar uma solução para este conflito na Ucrânia".

Durante a sua visita à Turquia, o primeiro destino desta sua viagem internacional, o Santo Padre alertou para o número de "conflitos e violência que continuam a destruir as vidas de tantas pessoas", rejeitando “qualquer uso da religião e do nome de Deus para justificar a violência”.

O Papa Leão XVI chegou ao Líbano este domingo, onde deverá fazer um apelo pela paz, num país que continua a ser alvo de ataques aéreos israelitas.

Leão XIV aos católicos na Turquia: construam pontes de unidade com todos

Leão XIV aos católicos na Turquia: construam pontes de unidade com todos

O primeiro discurso do Papa no Líbano será proferi(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 30 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira