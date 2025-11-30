Papa Leão XIV diz que a Turquia tem "um papel importante" para a paz no Médio Oriente e na Ucrânia

"Também somos amigos de Israel e procuramos ser uma voz mediadora entre as duas partes , que possa ajudá-las a chegar a uma solução justa para todos", acrescentou.

"Todos sabemos que, neste momento, Israel ainda não aceita essa solução, mas nós consideramos que é a única solução que poderia resolver o conflito" , disse o Papa aos jornalistas, durante a viagem para o Líbano, segunda paragem da sua primeira viagem apostólica.

O Papa Leão XIV afirmou, este domingo, que a única solução para o conflito de décadas entre Israel e o povo palestiniano deve incluir um Estado palestiniano, reafirmando a posição "de há varios anos" do Vaticano.

Leão XIV falou do encontro com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, onde foram discutidos os conflitos entre Israel e a Palestina e ainda entre a Ucrânia e a Rússia.

"A Turquia tem um papel importante a desempenhar. O mesmo aconteceu com a Ucrânia há alguns meses, com a possibilidade de diálogo entre as partes ucraniana e russa. O presidente ajudou muito a reunir as duas partes. Infelizmente, ainda não vimos uma solução", admitiu.

Leão XIV diz esperar que o presidente turco, na sua relação com os presidentes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos, "possa ajudar a promover um diálogo, um cessar-fogo e a encontrar uma solução para este conflito na Ucrânia".

Durante a sua visita à Turquia, o primeiro destino desta sua viagem internacional, o Santo Padre alertou para o número de "conflitos e violência que continuam a destruir as vidas de tantas pessoas", rejeitando “qualquer uso da religião e do nome de Deus para justificar a violência”.

O Papa Leão XVI chegou ao Líbano este domingo, onde deverá fazer um apelo pela paz, num país que continua a ser alvo de ataques aéreos israelitas.