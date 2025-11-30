Papa Leão XIV na chegada ao Líbano: "Sois um povo que não sucumbe"

O Papa Leão XVI elogiou este domingo o povo do Líbano, na sua chegada a Beirute, capital do país. "Sois um povo que não sucumbe e que, diante das provações, sabe sempre renascer com coragem", disse o Santo Padre, que repetiu a saudação que serve de mote a esta viagem: "Felizes os pacificadores!" Leão XIV disse que no Líbano o termo “paz” é muito mais do que uma mera palavra, tendo em conta as "circunstâncias muito complexas, conflituosas e incertas" que se vivem. "A vossa resiliência é uma característica imprescindível dos autênticos promotores da paz a obra da paz é um contínuo recomeçar", disse o Papa, desafiando, de seguida: "Perguntai-vos de onde vem a energia formidável que nunca deixou o vosso povo caído no chão, sem esperança".

Ainda a "economia que mata” O Papa notou que o Líbano e toda a região sofrem "muito as consequências de uma economia que mata" e de uma "instabilidade global", além "da radicalização das identidades e dos conflitos". "À nossa volta, em quase todo o mundo, uma espécie de sentimento de impotência e pessimismo parece ter levado a melhor: as pessoas parecem já nem sequer conseguir perguntar-se o que podem fazer para mudar o rumo da história. Aparentemente, as grandes decisões são tomadas por poucos e, muitas vezes, em detrimento do bem comum , o que parece ser um destino inevitável", disse. Para Leão XIV, "o Líbano pode orgulhar-se de uma sociedade civil vivaz, bem formada, rica em jovens capazes de expressar os sonhos e as esperanças de todo um país" e a esperança é uma característica essencial dos pacificadores: "Que possais falar uma única língua: a língua da esperança, que faz com que todos se unam para recomeçar sempre de novo.” Não há paz "sem reconciliação" No discurso às autoridades libaneses, o Papa apontou ainda reconciliação como determinante, destacando que os pacificadores “não só sabem recomeçar, mas fazem-no sobretudo através do árduo caminho da reconciliação". "Existem feridas pessoais e coletivas que para poderem cicatrizar exigem longos anos, às vezes gerações inteiras. Se não forem tratadas, se não se trabalhar, por exemplo, na cura da memória, na aproximação entre aqueles que sofreram ofensas e injustiças, dificilmente se alcançará a paz", afirmou o Santo Padre. "A verdade e a reconciliação só crescem se estão juntas", reforçou. "A paz é saber viver juntos, em comunhão, como pessoas reconciliadas”.

A coragem de permanecer no país O Papa Leão XIV, nesta segunda paragem da sua primeira viagem apostólica, enfatizou que os pacificadores “ousam permanecer, mesmo quando isso implica sacrifício”, quando seria “mais fácil fugir ou, simplesmente, mais conveniente ir para outro lugar”. Num país em que cerca de quatro milhões vive no território e 12 milhões emigraram para o estrangeiro, Leão XIV reconheceu que "é preciso muita coragem e visão de futuro para permanecer ou regressar ao próprio país, mesmo em condições muito difíceis, considerando-as dignas de amor e dedicação". "A Igreja não se preocupa apenas com a dignidade daqueles que se deslocam para países diferentes do seu, mas deseja que ninguém seja obrigado a partir e que todos aqueles que o desejem possam regressar em segurança.” Leão XIV lembrou que "a paz cresce sempre num contexto vital concreto, feito de laços geográficos, históricos e espirituais", sendo, assim, necessário "encorajar aqueles que os favorecem e promovem, sem ceder a sectarismos e nacionalismos”.