Santuário de Fátima promove retiro de preparação para o Natal

30 nov, 2025 - 23:20 • Olímpia Mairos

Encontro gratuito realiza-se de 5 a 7 de dezembro e propõe vivência espiritual inspirada no Coração de Maria.

O Santuário de Fátima promove, entre os dias 5 e 7 de dezembro, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, o retiro “Coração de Maria, caminho para acolher o Verbo”, um convite à preparação espiritual para a celebração do Natal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O encontro, orientado pelo padre Ronaldo Araújo, capelão do Santuário, propõe uma vivência mais profunda do mistério da Encarnação, tendo como modelo o “sim” de Maria, exemplo de fé e disponibilidade.

“Maria fez, ela mesma, caminho em direção ao advento do seu Filho, abrindo no coração espaço para aí nascer Aquele que se gerara já no seu ventre”, pode ler-se na sinopse da proposta, que destaca a importância de contemplar a espera silenciosa e amorosa da Mãe de Jesus como inspiração de preparação interior e conversão.

O Coração de Maria será o fio condutor do retiro, oferecendo “as coordenadas seguras para trilhar os passos dessa disponibilidade para acolher o Verbo”.

O programa tem início ao final da tarde de sexta-feira, com o acolhimento e a primeira sessão, intitulada “‘Fiat’: a palavra do Coração de Maria”.

No sábado, os participantes serão convidados a refletir sobre “O triunfo do Coração de Maria” e “O Coração de Maria, Tabernáculo da Esperança”.

Coincidindo com o primeiro sábado do mês, o retiro inclui a participação no programa da Devoção dos Cinco Primeiros Sábados, com Missa na Basílica da Santíssima Trindade, Hora de Reparação na Capelinha das Aparições, meditação, adoração eucarística e recitação do terço.

O encontro termina no domingo com a sessão “Com Maria, comprometidos no amor”, seguida de um momento de partilha e almoço de encerramento.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através do preenchimento deste formulário.

