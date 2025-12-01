Ouvir
​Leão XIV no Líbano

“Enfrentar a intolerância, superar a violência e banir a exclusão”, apela Papa em encontro inter-religioso

01 dez, 2025 - 16:01 • Aura Miguel , Cristina Nascimento

No fim do encontro, em Beirute, o Papa e restantes líderes religiosos plantaram uma oliveira, símbolo da paz.

"Enfrentar a intolerância, superar a violência e banir a exclusão", apela Papa em encontro inter-religioso
Veja o vídeo do encontro.

O Papa apela aos líderes religiosos que sejam “construtores de paz” no sentido de “enfrentar a intolerância, superar a violência e banir a exclusão”.

As palavras foram proferidas na Praça dos Mártires, em Beirute, no encontro que Leão XIV manteve com líderes cristãos e de outras religiões.

“A vossa presença aqui e em todas as partes do globo enriquece o mundo com uma herança milenar, mas representa também uma vocação. Num mundo cada vez mais interligado, sois chamados a ser construtores da paz: a enfrentar a intolerância, superar a violência e banir a exclusão, iluminando o caminho para a justiça e concórdia entre todos, através do testemunho da vossa fé”, disse Leão XIV.

No discurso feito o Papa considerou que “às vezes, a humanidade olha para o Médio Oriente com um sentimento de apreensão e desalento diante de embates tão antigos e complexos”.

No entanto, acrescentou Leão XIV, “no meio desses conflitos, é possível encontrar um sentimento de esperança e encorajamento quando nos concentramos no que nos une: a nossa comum humanidade e a nossa fé num Deus de amor e misericórdia”.

Leão XIV considerou que “o povo do Líbano, embora professe diferentes religiões, é uma poderosa lembrança de que o medo, a desconfiança e o preconceito não têm a última palavra, e que a unidade, a reconciliação e a paz são possíveis”.

O Papa afirmou que na história do Líbano mantém-se como missão “testemunhar a verdade perene de que cristãos, muçulmanos, drusos e inúmeros outros podem viver juntos e construir um país unido pelo respeito e diálogo”.

O encontro terminou com um festo simbólico: o Papa e os líderes religiosos plantaram uma oliveira como símbolo da paz.

