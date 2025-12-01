Leão XIV no mosteiro de S. Charbel: "Não há paz sem conversão dos corações"

Multidões de libaneses sairam à rua desde ontem para acolher o Papa. Mesmo nos percursos por onde passa de automóvel fechado, e apesar da chuva, há gente entusiasta que acena e atira flores ao ilustre visitante. E a alegria redobra quando Leão XIV deixa o carro e circula de papamóvel

O Santo Padre começou o dia num mosteiro maronita, a 40 km de Beirute, para rezar junto do túmulo de São Charbel, um monge eremita, famoso pelos milagres que são atribuídos à sua intercessão.

Numa saudação em francês, Leão XIV confiou a São Charbel as necessidades da Igreja, do Líbano e do mundo inteiro: “Para a Igreja, pedimos comunhão, unidade: a partir das famílias, pequenas igrejas domésticas, passando pelas comunidades paroquiais e diocesanas, até chegar à Igreja universal. Comunhão, unidade. E para o mundo, pedimos paz. Imploramo-la especialmente para o Líbano e para todo o Levante. Mas sabemos bem – e os santos no-lo recordam – que não há paz sem conversão dos corações”, sublinhou.

A segunda etapa desta manhã inclui o santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Aqui, haverá diversos testemunhos de católicos empenhados na vida da Igreja.

No final deste encontro, após o seu discurso, o Papa oferece uma Rosa de Ouro a a este santuário mariano.