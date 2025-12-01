Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV no mosteiro de S. Charbel: "Não há paz sem conversão dos corações"

01 dez, 2025 - 09:35 • Aura Miguel

Leão XIV confiou a São Charbel as necessidades da Igreja, do Líbano e do mundo inteiro.

A+ / A-

Multidões de libaneses sairam à rua desde ontem para acolher o Papa. Mesmo nos percursos por onde passa de automóvel fechado, e apesar da chuva, há gente entusiasta que acena e atira flores ao ilustre visitante. E a alegria redobra quando Leão XIV deixa o carro e circula de papamóvel

O Santo Padre começou o dia num mosteiro maronita, a 40 km de Beirute, para rezar junto do túmulo de São Charbel, um monge eremita, famoso pelos milagres que são atribuídos à sua intercessão.

Numa saudação em francês, Leão XIV confiou a São Charbel as necessidades da Igreja, do Líbano e do mundo inteiro: “Para a Igreja, pedimos comunhão, unidade: a partir das famílias, pequenas igrejas domésticas, passando pelas comunidades paroquiais e diocesanas, até chegar à Igreja universal. Comunhão, unidade. E para o mundo, pedimos paz. Imploramo-la especialmente para o Líbano e para todo o Levante. Mas sabemos bem – e os santos no-lo recordam – que não há paz sem conversão dos corações”, sublinhou.

A segunda etapa desta manhã inclui o santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Aqui, haverá diversos testemunhos de católicos empenhados na vida da Igreja.

No final deste encontro, após o seu discurso, o Papa oferece uma Rosa de Ouro a a este santuário mariano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 01 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira